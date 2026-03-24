Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Desde consolidaciones de carreras como la de Aterciopelados hasta el auge de nuevas estrellas como Galy Galiano, Charlie Zaa o Marbelle, estos fueron los discos colombianos que más destacaron en 1996 - crédito Colprensa

Mientras se atravesaban los coletazos finales del proceso 8000 y la violencia por parte de guerrillas y grupos paramilitares, Colombia vivía una convulsión particular desde la creación musical.

A la par con el impacto creciente de la globalización en las dinámicas de consumo, la llegada de canales como MTV Latinoamérica y Much Music a través de las televisión por cable (y en particular la recordada “Perubólica”) le dio a los colombianos una ventana mayor para acceder a formas audiovisuales que antes eran más difíciles de abordar, y una oportunidad de mostrar las suyas propias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al menos dos realidades opuestas definieron a Colombia en 1996. Mientras el fenómeno del rock en español se encontraba a tope y una gran cantidad de bandas y exponentes buscaban sumarse a la ola, los ritmos tropicales que dominaban los gustos populares seguían atravesando un buen momento y dejaron testimonio de cómo se acercaban al pop a veces de un modo natural, y en otras con propuestas más arriesgadas para su tiempo.

Todo esto queda reflejado en este repaso de Infobae Colombia por los discos nacionales que cumplen 30 años de su lanzamiento.

Salsa, vallenato, nuevas estrellas y giros inesperados

Aún cuando la salsa romántica era la que marcaba la pauta, algunos de sus exponentes en el país se las arreglaron para darle un tono ligeramente distinto. El caso más destacado fue el de Yuri Buenaventura, colombiano radicado en Francia que ese año lanzó su álbum Herencia Africana, con el que añadía los polirritmos africanos a la base tradicional de la salsa, sumando versiones de temas en español y en francés que le hicieron ganar reconocimiento en el país galo.

En el vallenato, Diomedes Díaz lanzó junto a Iván Zuleta en el acordeón el LP Muchas Gracias, que incluyó éxitos como Experiencias vividas o el tema que da título a esta producción. Por otra parte, Los Diablitos con Omar Geles a la cabeza publicaron Están de moda y el hit ¿Dónde está?.

Pero si algo hizo de 1996 un año particularmente fuerte en la música colombiana fueron las nuevas figuras que alcanzaron el estrellato. Galy Galiano y Charlie Zaa, hasta entonces más conocidos por sus facetas como salseros, incursionaron en la ranchera y el bolero, respectivamente. El primero inmortalizó el despecho con Me bebí tu recuerdo, mientras que el segundo presentó su álbum Sentimientos, donde reinterpretó temas clásicos de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, siendo Deseos: Rondando tu esquina/Nuestro juramento, y Sentimientos: Un disco más/Niégalo todo los que le dieron estatus internacional.

Por su parte, Marbelle se apuntó la popularidad en ese 1996 con la aparición de su “tecnocarrilera” y su disco Collar de Perlas, que la volvió ídolo de multitudes durante la segunda mitad de los 90 e inicios de los 2000.

El “alterlatino” a tope

La fiebre del rock en español era total en la radio y la televisión colombiana de 1996, buscando ir a tono con lo que sucedía en Argentina y México en ese momento. Y buena parte de esa fijación la marcaba Aterciopelados, la agrupación puntera de ese momento.

En su pico de popularidad, la agrupación bogotana lanzó La Pipa de la Paz, producido por Phil Manzanera, donde brillaron Cosita seria y Baracunatana, sus principales cortes de difusión, y ambos con videos de amplia rotación en MTV.

También destacaron las 1280 Almas con La 22, que capturó el caos de la Bogotá de ese tiempo en temas como Marinero, El Platanal y Dulce Juana, a la par con un sonido más elaborado pero igual de frenético que en sus trabajos anteriores.

Otro de los grupos clave de ese periodo, La Derecha, publicó Balas de Bebé (Y otras canciones de cuna), cuya canción Si te busco o su versión de Sombras los pusieron a sonar en la radio nacional.

El metal colombiano sumó algunos hitos creativos en el 96, destacando Masacre con Sacro, un pilar del death metal suramericano y grabado con un sonido mucho más profesional que sus trabajos previos.

En una línea más pop, Ekhymosis grabó su Ekhymosis Unplugged con Codiscos, buscando emular el ambiente de las entonces populares sesiones acústicas de MTV. Canciones como Solo, Ciudad Pacífico y De Madrugada se contaron entre las reinterpretaciones más destacadas.

Por último, Bloque de Búsqueda (conformado por un grupo de músicos habituales acompañantes de Carlos Vives, como Iván Benavides y Ernesto “Teto” Ocampo) hizo su aporte a la manera de entender las fusiones entre folclor y ritmos contemporáneos que se volvería masiva en los años posteriores con su debut homónimo y temas como El Hedor, Rap del rebusque o No volveré.