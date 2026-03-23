Colombia

Periodistas siguen rompiendo el silencio en medio del escándalo de acoso sexual en Caracol: “Me manoseó”

Reconocidas periodistas aseguran haber sido víctimas de hostigamiento por parte de sus superiores no solo a nivel personal, sino laboral, lo que tiene en alerta a las directivas del canal

Guardar
El acoso sexual en los
El acoso sexual en los medios de comunicación continúa siendo el tema de conversación en el país - crédito Luisa González / Colprensa y Lina Tobón / X

El Canal Caracol se enfrenta a uno de los escándalos de acoso sexual más relevantes de su historia reciente, con numerosas denuncias públicas de varias mujeres periodistas que evidencian patrones de abuso y hostigamiento de figuras de alto perfil en el medio.

La repercusión de estos casos ha generado una ola de testimonios y reacciones que no solo cuestionan la gestión interna del canal, sino que plantean la urgencia de transformar la cultura laboral en los medios de comunicación del país, puesto que no es el único en el que se han presentado denuncias de este tipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Roberto Vargas, por su parte, abrió el noticiero de Blu Radio con un comunicado personal que hablaba de la posición de la empresa e insistió en un riguroso análisis de lo sucedido y en el acompañamiento institucional a las denunciantes.

La periodista agradeció el respaldo
La periodista agradeció el respaldo para las víctimas - crédito Pilar Velásquez / X

Ante estas declaraciones se pronunció la periodista deportiva de Win Sports, Pilar Velásquez, que señaló que conoce “casos de acoso que fueron atendidos de la manera más seria y a tiempo por esa empresa”.

Su intervención, citando a Juan Roberto Vargas, en la red social X indicó que no todos los casos han caído en la impunidad, aunque admitió la existencia de situaciones históricas no resueltas.

Testimonio de Lina Tobón sobre el acoso sexual y laboral que vivió en el canal

El relato de la periodista Lina Tobón demostró la persistencia de las agresiones al interior de Caracol. A través de su cuenta de X, denunció un episodio ocurrido en 2022, cuando un superior, en pleno set de grabación, “invadió su espacio personal” y utilizó el pretexto de “pulir el maquillaje” para tocar su rostro.

La situación escaló rápidamente hasta incluir “insinuaciones” y “contacto físico” no consentido con el logo de la camiseta, acompañado de comentarios sobre su apariencia: “Me manoseó con la excusa de ‘tocar el logo de la camiseta’”.

Tobón aseguró que en la empresa, el silencio, la falta de respaldo institucional y el temor al estigma impedían denunciar a tiempo: “Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije. La impotencia y una frustración infinitas me invadieron: porque entendí lo que había pasado”, escribió.

La periodista precisó que tras su renuncia, presentada el 8 de noviembre de 2022, varias personas se comunicaron con ella para expresar su sorpresa por su salida del canal: “Recibí la llamada de varios de los directivos que no se explicaban”.

La presentadora de deportes no
La presentadora de deportes no dudó en contar los difíciles momentos que vivió cuando hizo parte del canal - crédito Lina Tobón / X

El caso de Tobón no se limitó al acoso sexual. En su testimonio también denunció acoso laboral procedente de colegas y protegidos dentro del canal. Explicó cómo la hostilidad escaló cuando pasó de ser reportera a presentadora, enfrentando sabotajes y difamaciones reiteradas.

Respuesta del gremio y contexto institucional

Las denuncias han revivido el debate sobre la normalización del acoso en los entornos periodísticos colombianos, un fenómeno que, según los testimonios publicados en redes sociales, han tenido poca respuesta. Las comunicadoras que se pronunciaron coinciden en la necesidad de dejar atrás el silencio y crear garantías de seguridad para quienes enfrentan o denuncian agresiones.

Tobón dirigió un mensaje explícito a las jóvenes periodistas: “HABLEN. Habría dado lo que fuera porque alguien con reconocimiento o trayectoria me lo hubiese dicho en ese momento… Ahora ustedes tienen una garantía: las que ya pasamos por ahí y hoy hablamos las queremos soñando, seguras y sin tener que soportar entornos abusivos”.

La famosa periodista rompió el
La famosa periodista rompió el silencio sobre lo que tuvo que vivir con famoso presentador de Caracol - crédito Lina Tobón / Instagram

El precedente y el futuro de la lucha contra el acoso en medios colombianos

El escándalo desató toda una discusión nacional sobre violencia de género en el periodismo. El proceso de denuncia y la respuesta del sector han demostrado que la visibilidad y el acompañamiento son indispensables para prevenir nuevos episodios.

Esto es un precedente, ojalá los acosadores sexuales y laborales caigan representen la marca que representen”, concluyó Pilar Velásquez.

Temas Relacionados

Acoso sexualCaracolPeriodistasLina TobónColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

La suplencia del experimentado mediocampista, que entró en remate del empate sin goles ante Seattle Sounders como local, alimentó las preguntas sobre su adaptación al fútbol estadounidense y su preparación para los próximos amistosos de la ‘Tricolor’

James Rodríguez sumó apenas 13

Centro Democrático criticó a Iván Cepeda por silencio sobre la Segunda Marquetalia: “Se refugia en entrevistas cómodas”

La colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirma que la transparencia en sus presuntas relaciones con exguerrilleros es indispensable

Centro Democrático criticó a Iván

Amaranta Hank advirtió sobre el acoso en medios de comunicación tras el escándalo de Caracol: “Periodistas aprovechados y morbosos”

El incremento de testimonios sobre abusos en canales generó una discusión nacional acerca de la necesidad de protección a las trabajadoras y de reformas en las empresas

Amaranta Hank advirtió sobre el

Wingo vinculó la emergencia aérea presentada en Barranquilla con el posible impacto de un ave en el motor

La mañana del domingo, una aeronave que se dirigía a San Andrés debió regresar al aeropuerto Ernesto Cortissoz después de que la tripulación identificara una anomalía en un motor durante la etapa inicial del trayecto. La aerolínea ofreció alternativas a los pasajeros

Wingo vinculó la emergencia aérea

Hasta qué edad se puede afiliar a hijos y padres en la caja de compensación en 2026 y cómo hacerlo

La cobertura se amplía dando la opción a trabajadores de proteger a más miembros de su familia, bajo ciertas condiciones y entregando los soportes requeridos

Hasta qué edad se puede
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara sorprendió a Jessi

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Deportes

James Rodríguez sumó apenas 13

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia