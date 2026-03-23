Periodistas siguen rompiendo el silencio en medio del escándalo de acoso sexual en Caracol: “Me manoseó”

El acoso sexual en los medios de comunicación continúa siendo el tema de conversación en el país - crédito Luisa González / Colprensa y Lina Tobón / X

El Canal Caracol se enfrenta a uno de los escándalos de acoso sexual más relevantes de su historia reciente, con numerosas denuncias públicas de varias mujeres periodistas que evidencian patrones de abuso y hostigamiento de figuras de alto perfil en el medio.

La repercusión de estos casos ha generado una ola de testimonios y reacciones que no solo cuestionan la gestión interna del canal, sino que plantean la urgencia de transformar la cultura laboral en los medios de comunicación del país, puesto que no es el único en el que se han presentado denuncias de este tipo.

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Juan Roberto Vargas, por su parte, abrió el noticiero de Blu Radio con un comunicado personal que hablaba de la posición de la empresa e insistió en un riguroso análisis de lo sucedido y en el acompañamiento institucional a las denunciantes.

La periodista agradeció el respaldo para las víctimas - crédito Pilar Velásquez / X

Ante estas declaraciones se pronunció la periodista deportiva de Win Sports, Pilar Velásquez, que señaló que conoce “casos de acoso que fueron atendidos de la manera más seria y a tiempo por esa empresa”.

Su intervención, citando a Juan Roberto Vargas, en la red social X indicó que no todos los casos han caído en la impunidad, aunque admitió la existencia de situaciones históricas no resueltas.

Testimonio de Lina Tobón sobre el acoso sexual y laboral que vivió en el canal

El relato de la periodista Lina Tobón demostró la persistencia de las agresiones al interior de Caracol. A través de su cuenta de X, denunció un episodio ocurrido en 2022, cuando un superior, en pleno set de grabación, “invadió su espacio personal” y utilizó el pretexto de “pulir el maquillaje” para tocar su rostro.

La situación escaló rápidamente hasta incluir “insinuaciones” y “contacto físico” no consentido con el logo de la camiseta, acompañado de comentarios sobre su apariencia: “Me manoseó con la excusa de ‘tocar el logo de la camiseta’”.

Tobón aseguró que en la empresa, el silencio, la falta de respaldo institucional y el temor al estigma impedían denunciar a tiempo: “Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije. La impotencia y una frustración infinitas me invadieron: porque entendí lo que había pasado”, escribió.

La periodista precisó que tras su renuncia, presentada el 8 de noviembre de 2022, varias personas se comunicaron con ella para expresar su sorpresa por su salida del canal: “Recibí la llamada de varios de los directivos que no se explicaban”.

La presentadora de deportes no dudó en contar los difíciles momentos que vivió cuando hizo parte del canal - crédito Lina Tobón / X

El caso de Tobón no se limitó al acoso sexual. En su testimonio también denunció acoso laboral procedente de colegas y protegidos dentro del canal. Explicó cómo la hostilidad escaló cuando pasó de ser reportera a presentadora, enfrentando sabotajes y difamaciones reiteradas.

Respuesta del gremio y contexto institucional

Las denuncias han revivido el debate sobre la normalización del acoso en los entornos periodísticos colombianos, un fenómeno que, según los testimonios publicados en redes sociales, han tenido poca respuesta. Las comunicadoras que se pronunciaron coinciden en la necesidad de dejar atrás el silencio y crear garantías de seguridad para quienes enfrentan o denuncian agresiones.

Tobón dirigió un mensaje explícito a las jóvenes periodistas: “HABLEN. Habría dado lo que fuera porque alguien con reconocimiento o trayectoria me lo hubiese dicho en ese momento… Ahora ustedes tienen una garantía: las que ya pasamos por ahí y hoy hablamos las queremos soñando, seguras y sin tener que soportar entornos abusivos”.

La famosa periodista rompió el silencio sobre lo que tuvo que vivir con famoso presentador de Caracol - crédito Lina Tobón / Instagram

El precedente y el futuro de la lucha contra el acoso en medios colombianos

El escándalo desató toda una discusión nacional sobre violencia de género en el periodismo. El proceso de denuncia y la respuesta del sector han demostrado que la visibilidad y el acompañamiento son indispensables para prevenir nuevos episodios.

“Esto es un precedente, ojalá los acosadores sexuales y laborales caigan representen la marca que representen”, concluyó Pilar Velásquez.