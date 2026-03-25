El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

Johan Mojica, lateral del Mallorca y de la Selección Colombia, acapara miradas con su bolso Louis Vuitton valorado en casi 10.000 dólares - crédito johanmojica_ / TikTok

Johan Mojica, lateral del Mallorca y pieza habitual en la línea defensiva de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, se convirtió en el centro de las miradas al arribar a Orlando, Estados Unidos, para los partidos amistosos frente a Croacia y Francia.

La atención no solo se centró en sus declaraciones a la prensa, sino en el costoso accesorio que llevaba consigo. El jugador portaba un bolso Louis Vuitton valorado en cerca de 9.800 dólares, una cifra que, al cambio actual, supera los 36 millones de pesos colombianos.

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El bolso en cuestión es el modelo Speedy Bandoulière, uno de los productos más reconocidos de la firma francesa. La casa Louis Vuitton confirmó en su página oficial que la versión básica de este bolso mantiene ese precio en el mercado internacional.

El bolso Speedy debutó en 1930 y ganó popularidad tras ser adoptado por icónicas figuras como Audrey Hepburn, consolidándose como referencia de la marca crédito Redes Sociales/X

El modelo ha sido adoptado por figuras del deporte y el entretenimiento, como el tenista Carlos Alcaraz, el cantante y productor Pharrell Williams y el actor Jacob Elordi, que han contribuido a posicionarlo como un símbolo de la moda masculina.

El auge del bolso Speedy y su historia en la moda

El Speedy de Louis Vuitton debutó en 1930 y rápidamente se consolidó como un referente de la marca. Su popularidad recibió un impulso definitivo cuando la actriz Audrey Hepburn eligió una versión más pequeña del accesorio, tendencia que se mantiene vigente.

La pieza ha sido reinterpretada a lo largo de las décadas por diseñadores como Marc Jacobs y el propio Pharrell Williams, actual director creativo de la división masculina de la firma.

En los últimos años, la aceptación del bolso Speedy en la moda masculina se ha incrementado. Deportistas, actores y músicos han optado por incorporar el accesorio en su vestuario cotidiano, fenómeno que ha impactado tanto en ventas como en la percepción pública de los códigos de vestimenta en el deporte de alto nivel. Para Johan Mojica, la elección del bolso no es casual: ya lo ha lucido en otras convocatorias y lo ha convertido en una seña de identidad estilística.

Un accesorio personalizado con figuras de colección

El modelo Speedy Bandoulière de Louis Vuitton, elegido por Mojica, se destaca como símbolo de moda masculina y lujo internacional - crédito Louis Vuitton

Al analizar el atuendo de Mojica durante su llegada a la ciudad estadounidense, detectaron otro elemento que suma originalidad a su imagen: una figura de Labubu, un peluche de diseño creado por el artista Kasing Lung en 2015.

Este tipo de figuras, clasificadas como art toys, se comercializan a través de la tienda oficial de Pop Mart y pueden costar entre 20 y 300 dólares, aunque ciertas ediciones limitadas han alcanzado valores superiores a los 1.000 dólares en el mercado de coleccionistas.

Esta tendencia de personalización ha ganado espacio entre deportistas y celebridades, que utilizan pequeños objetos de diseño para distinguir sus accesorios de lujo. El auge de los art toys en la moda responde a la búsqueda de diferenciación y a la influencia de la cultura pop en el vestuario deportivo.

Otras prendas que generaron comentarios: el caso de la sudadera Nike

No es la primera vez que la indumentaria de Johan Mojica genera conversación en redes y medios. En enero de 2026, el jugador apareció en un video compartido por el RCD Mallorca utilizando una sudadera gris de Nike personalizada con el escudo del club.

En redes sociales se viralizó la indumentaria del RCD Mallorca, equipo del jugador de la selección Colombia, Johan Mojíca, al ser la misma utilizada por Nicolás Maduro durante su detención - crédito X

Esta prenda coincidía en color y diseño con la que lucía el exmandatario venezolano Nicolás Maduro en una fotografía difundida tras su detención, hecho que fue divulgado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social y replicado en X.

El fenómeno impactó en el mercado: la sudadera, vendida como conjunto de dos piezas, registró un precio de 160 dólares (alrededor de 600.000 pesos colombianos) y se agotó rápidamente en la tienda oficial de Nike.