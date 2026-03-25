Colombia

Resultado Super Astro Luna hoy 24 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Super Astro Luna, uno de los sorteos de mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia, compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 24 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Super Astro Luna

Signo y números ganadores del
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del martes 24 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: martes 24 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 8069.
  • Número ganador: 9 0 9 4.
  • Signo ganador: Géminis.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en la lotería de Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Este es el perfil de los criminales de la Segunda Marquetalia buscados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía identificó a los máximos responsables y describió a la estructura criminal que planeó el atentado contra el precandidato

Este es el perfil de

Sena identificó suplantación digital durante licitación de millonario contrato de vigilancia y anunció medidas de control

La entidad detectó una presunta suplantación digital en la regional Sucre durante una audiencia pública y presentó denuncia ante la Fiscalía

Sena identificó suplantación digital durante

Nicolás Rodríguez es acusado de abuso sexual: abogado penalista explicó el proceso y las posibles consecuencias

Una joven denunció al extremo del club paisa de haberla violado cuando ella se encontraba en un estado de indefensión

Nicolás Rodríguez es acusado de

La empresa colombiana liderada por mujeres que llama la atención por su revolución sobre autocuidado

La marca, liderada por Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona, transforma el cuidado personal a través de productos multivitamínicos y mensajes de bienestar emocional

La empresa colombiana liderada por

Lotería de la Cruz Roja resultados 24 de marzo: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

El bolso de lujo de

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Deportes

Colombia y su historial de

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados