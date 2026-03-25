Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

Nicolás Rodríguez fue acusado ante la Fiscalía de acceso carnal violento o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir - crédito @atleticonacional/Instagram

El equipo legal de Nicolás Rodríguez Calderón, futbolista del Club Atlético Nacional, negó de manera enfática la denuncia por presunto acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, presentada en Medellín el 24 de marzo de 2026.

La defensa solicitó a la opinión pública y a los medios de comunicación respeto al derecho a la presunción de inocencia del jugador, quien, según sus representantes, mantiene una conducta profesional y personal ejemplar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado firmado por Luis Felipe Henríquez del Castillo, abogado defensor del futbolista, “las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido” y, tras un análisis preliminar de los hechos y las pruebas disponibles, el equipo jurídico sostiene que no existe fundamento para el señalamiento.

El letrado informó que ya se encuentran en proceso de recolección de material probatorio, con el objetivo de demostrar la inocencia del futbolista y desvirtuar los señalamientos en su contra.

A través de sus abogados, Nicolás Rodríguez sostuvo su inocencia tras las acusaciones de abuso sexual que recayeron en su contra - crédito @nicolas_rodriguez_8/Instagram

El comunicado enfatiza: “Nuestro representado no ha cometido conducta punible alguna”, y agrega que agotarán todas las instancias legales. Además, la defensa aclaró que su estrategia no busca revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres, rechazando cualquier forma de violencia de género y subrayando la importancia del debido proceso penal y la búsqueda de la verdad real.

El documento señala que Nicolás Rodríguez está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades competentes para comparecer ante cada requerimiento judicial. El compromiso de la defensa, según el comunicado, es con la transparencia y el esclarecimiento expedito de los hechos.

En desarrollo...