Deportes

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

A través de sus abogados, el jugador de Atlético Nacional expresó su disposición a colaborar con las autoridades, con el fin de demostrar su inocencia

Guardar
Nicolás Rodríguez fue acusado ante
Nicolás Rodríguez fue acusado ante la Fiscalía de acceso carnal violento o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir - crédito @atleticonacional/Instagram

El equipo legal de Nicolás Rodríguez Calderón, futbolista del Club Atlético Nacional, negó de manera enfática la denuncia por presunto acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, presentada en Medellín el 24 de marzo de 2026.

La defensa solicitó a la opinión pública y a los medios de comunicación respeto al derecho a la presunción de inocencia del jugador, quien, según sus representantes, mantiene una conducta profesional y personal ejemplar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado firmado por Luis Felipe Henríquez del Castillo, abogado defensor del futbolista, “las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido” y, tras un análisis preliminar de los hechos y las pruebas disponibles, el equipo jurídico sostiene que no existe fundamento para el señalamiento.

El letrado informó que ya se encuentran en proceso de recolección de material probatorio, con el objetivo de demostrar la inocencia del futbolista y desvirtuar los señalamientos en su contra.

A través de sus abogados,
A través de sus abogados, Nicolás Rodríguez sostuvo su inocencia tras las acusaciones de abuso sexual que recayeron en su contra - crédito @nicolas_rodriguez_8/Instagram

El comunicado enfatiza: “Nuestro representado no ha cometido conducta punible alguna”, y agrega que agotarán todas las instancias legales. Además, la defensa aclaró que su estrategia no busca revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres, rechazando cualquier forma de violencia de género y subrayando la importancia del debido proceso penal y la búsqueda de la verdad real.

El documento señala que Nicolás Rodríguez está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades competentes para comparecer ante cada requerimiento judicial. El compromiso de la defensa, según el comunicado, es con la transparencia y el esclarecimiento expedito de los hechos.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Nicolás RodríguezAtlético NacionalFiscalia GeneralColombia-Deportes

Más Noticias

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

El entrenador se quedó sin trabajo a finales de enero de 2026, cuando fue despedido de los azules por el mal inicio de temporada y bajo muchas críticas

Hernán Torres pasó la página

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Acolfutpro alertó sobre la ausencia de desfibriladores externos automáticos en escenarios deportivos del país

Tras muerte de Santiago Castrillón,

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó avances de la remodelación del escenario deportivo, que debe ser entregado en octubre para la final de la Copa Sudamericana

Obras del estadio Metropolitano avanzan

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

El cuadro de Risaralda, que en 2026 no juega en su casa por obras y tampoco ha ganado en 12 jornadas, pasa por una crisis económica que casi le cuesta su reconocimiento deportivo en 2025

Deportivo Pereira sufre nueva sanción

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante

El jugador del Minnesota United solo ha disputado dos encuentros en lo que va de la temporada 2026, todos ellos entrando como suplente

Néstor Lorenzo dio la razón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

En video quedó el conmovedor

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

Deportes

Hernán Torres pasó la página

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante