Hermano de Laura Sarabia, Andrés Sarabia, respondió a las acusaciones de tráfico de influencias: “Protegeré mi honra, mi buen nombre y mi derecho al trabajo”

Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se pronunció sobre los señalamientos que lo involucran con una supuesta red de tráfico de influencias, así como una vida de lujos.

La información se dio a conocer por una cadena de chats, cuyo origen se le atribuye al propio Gobierno nacional, donde se asegura que Andrés Sarabia frecuenta una serie de oficinas en la Zona Rosa de Bogotá, con el propósito de reunirse con empresarios de alto poder para obtener negocios con el Estado.

Según El Tiempo, la oficina sería la del exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) Andrés Ávila. Entre los empresarios mencionados se encuentran Orlando Cabezas y David Cure.

En entrevista con el citado medio, Andrés Sarabia, aseguró que David Cure es un empresario barranquillero al que conoció en un evento, y que a partir de ese momentos “nos hicimos muy buenos amigos, tanto así que empezamos a compartir espacios sociales”.

El joven de 25 años aseguró que “en el mes de febrero de 2024 le propuse trabajar de la mano a David Cure Muñoz en algunos de los proyectos privados que ha venido estructurando en el país. Por eso empecé a ir a la oficina de él y de su abogado Andrés Ávila. Sin lugar a dudas con todos generé una amistad ajena a lo político y gubernamental. He trabajado honestamente sin necesidad de mezclar los asuntos del Gobierno con mi esfera privada”.

El hermano de Laura Sarabia le negó a El Tiempo que la oficina de Ávila se realizaran reuniones con contratistas o personas interesadas en contratar con el Estado.

“En esa oficina no se hacen reuniones con contratistas o personas interesadas en contratar con el Estado colombiana. Por ende, no existe nadie que pueda afirmar que he asistido allí a una reunión para cuadrar un contrato, por lo que la afirmación de que se les pide a ellos (contratistas) el 30 por ciento de todo lo que ganen, se cae por su propio peso”, indicó Sarabia.

Andrés Sarabia también le manifestó a Semana en un cuestionario de doce preguntas que los señalamientos en su contra son “noticias falsas”: “considero que este es un simple ataque con noticias falsas y de mala fe, donde se da credibilidad a cadenas de WhatsApp. Protegeré mi honra, mi buen nombre y mi derecho al trabajo”, indicó el hermano de la alta funcionaria

Andrés Sarabia también manifestó que “así como respeto la institucionalidad, las libertades y los derechos de los demás, confío en que se respeten los míos”, razón por la cual exigió que “cualquier referencia a mí se haga citando el 100% de mi respuesta como un entrecomillado y en un solo bloque para evitar cualquier contexto diferente”.

El hermano de Laura Sarabia se refirió a los desplazamientos al exterior y su supuesta vida lujosa: “No poseo un patrimonio ni de 10 millones de pesos, no tengo bienes, eso lo pueden validar en un minuto, lo único que tengo es mi capacidad de trabajar, la cual está siendo afectada y mi networking el cual está siendo atacado”, indicó Sarabia a El Tiempo.

En cuanto a la fotografía que aparece en un apartamento de lujo le precisó al citado medio que “me tome una foto en un apartamento que no es mío y eso ha generado todo tipo de comentarios, fui en un vuelo invitado por unos amigos, claramente no aporté un peso y eso no es pecado ni ilegal”.

Andrés Sarabia, el hermano de la directora del Dapre, Laura Sarabia, involucrado en una grave denuncia - crédito @VillanueAle/X

Finalmente, señaló que “mis gastos, compras, viajes y demás son directamente proporcionales a mis ingresos actuales, los cuales provienen totalmente del sector privado gracias a mis funciones dentro de él, las cuales no están relacionadas con el sector público. Mi patrimonio sigue siendo exactamente el mismo desde hace dos años. No tengo apartamentos de 400 m², no tengo ropa lujosa, no tengo carros lujosos, ni mucho menos me doy viajes ostentosos, como se ha intentado vender”.