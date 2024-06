Karol G desató polémica por cubrir su perfume para que no la copien: “Huele al cielo, a los mismos dioses”

Aunque no dejó ver la marca, la artista aseguró que era un perfume masculino que lleva desde hace 9 años aplicándose - crédito @voguespain/TikTok

Carolina Giraldo, mejor conocida en el mundo del entretenimiento musical como Karol G, se ha convertido en un modelo a seguir para millones de mujeres en el mundo. Las letras de sus canciones cargadas de un fuerte mensaje de empoderamiento femenino la han hecho destacar entre sus seguidores, siendo una de las artistas del género urbano con mayor exposición mediática.

Recientemente, la Bichota fue portada nuevamente para la revista Vogue, la primera fue para la edición mexicana y en esta oportunidad, la colombiana se robó todas las miradas para la edición de España. En medio de una entrevista, la intérprete de temas como MAMIII, Tusa y Mientras me curo del cora, reveló algunos detalles de su vida privada y profesional.

Karol G expuso las razones por las que oculta su perfume con cinta aislante - crédito @voguespain/TikTok

En la conversación aseguró que una de las cosas que no podría faltar en su bolso, si pudiera, sería su novio –millones de fans afirmaron que fue una indirecta para Feid–, con quien se ha mostrado muy cariñosa en público en varias oportunidades. Sin embargo, llamó la atención que uno de esos artículos que lleva siempre con ella es un perfume, que cubre con cinta aislante para evitar que copien su fragancia.

“Algo que no puede faltarme es el perfume. Yo lo tapo con gaffer (cinta aislante) para que no sepan qué perfume uso. (...) Huele a hombre, no soy aromas de fruticas y dulce. Desde hace nueve años uso el mismo y huele al cielo, a los mismos dioses, es perfume de hombres”, contó en el video.

Aunque la artista colombiana no reveló mayores detalles de la fragancia, si aseguró que se trataba de una que es utilizada por hombres y que lleva más de nueve años aplicándola en su cuerpo –ahora se conoce a lo que huele la Bichota–. A pesar de que la artista cubre muy bien el envase del perfume, sus seguidores se pusieron en la tarea de averiguar en internet, ya que la forma del mismo coincide con una exclusiva marca cuyo precio oscila en Colombia entre $1.900.000 y $3.500.000 dependiendo del tamaño y el lugar de la compra.

En Colombia, el perfume que lleva Karol G supera los $2.500.000 pesos - crédito Falabella Captura de Pantalla

Se trata de la Bond 9 Bleecker Street, lanzada en el 2005 y que tiene una fuerte presencia olfativa de ámbar maderada. Y agregó: “Pero me aplico perfume todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, hasta en los cambios que tengo para el show, me baño en perfume y salgo al show”.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos afirmaron que la artista cubría su perfume en ese momento para evitar pagar por publicidad para la marca. Otros recordaron algunos fragmentos de sus canciones, así como referencias que ha hecho Feid en sus composiciones respecto a la fragancia de Karol G y expresando el amor que siente por ella.

Así fue la entrevista y la sesión de fotos de Karol G para la revista Vogue España - crédito @karolg/IG

Entre los más destacados están: “No quiere que el perfume se vuelva viral, todo el mundo lo compre y arruinar la esencia del perfume”; “qué importa que lo copien, el perfume no huele igual en todas las personas”; “eso es fijo porque no quiere hacerle publicidad a la marca gratis”; “no entiendo qué tiene de malo que la copien con su perfume, si cada ph corporal hace que su aroma sea distinto”, entre otros.

En qué canciones Karol G mencionó su perfume

La primera referencia que hizo la artista a su fragancia fue en el tema Poblado, en el que participó junto a J Balvin y en que decía “un perfume Bond umm que rico huele”. Otro de los apuntes fue hecho por el Frexxo que citaba en un verso “De Bkeecker es su olor” en la canción Velocidad de crucero.