Marcela Reyes hizo un tour por su casa y recibió críticas: “Autocontenido”

Aunque algunos usuarios acusaron a la quindiana de "autopreguntarse" qué partes de su casa quería mostrarle a su público, recibió elogios por su hogar

Marcela Reyes, conocida en redes sociales como la “Reina de la guaracha”, sigue dando de qué hablar por cuenta de su estilo de vida lujoso. A finales de 2023 anunció que se mudaría a la que denominó como “la casa de sus sueños” junto con su esposo, B King y su hijo Valentino, ubicada a las afueras de Medellín.

En su momento, la DJ optó por no compartir demasiados detalles de su hogar más allá de un render en el que se mostraba la distribución de la casa y lo amplio del espacio, que incluye una zona verde considerable.

Quizás pensando en mostrar algunos detalles de su casa, en sus historias de Instagram invitó a sus seguidores a que en la caja de respuestas escribieran qué lugar de la casa les gustaría que mostrara. Inicialmente, un usuario escribió las palabras “algo exótico”, por lo que Reyes decidió mostrar su jardín para presentar a las que denominó como “mis nuevas mascotas”.

“Imagínense que tenemos abejas en la casa. Esto es un panal de abejas, a esta hora ya están durmiendo (...) las tenemos por todo el jardín, son divinas”, indicó. Anticipándose a los temores de que estas los pudiesen picar, afirmó que no son ese tipo de abejas. “No pican, son abejas angelitas”, explicó.

Así será la finca que construirá Marcela Reyes - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Luego mostró el closet de su hijo, Valentino, un altar dedicado a la Virgen acompañado con fotografías de sus padres, la habitación en la que se queda la mamá de Marcela cuando está de visita, y su estudio de grabación casero. “Tenemos todos los lanzamientos musicales que yo he hecho, con Paola Jara, con Randy de Jowell & Randy…”. Lo llamativo es que el estudio tiene un baño incorporado, adornado con fotografías suyas. “El que entra en el baño tiene que verme hasta en el baño”, afirmó entre risas.

Sin embargo, una vez se difundieron sus historias instantáneas en otras cuentas dedicadas a recoger la actualidad de las celebridades, los comentarios se mostraron divididos. Hubo quienes elogiaron las partes de la casa mostradas por Marcela, pero también hubo quienes acusaron a la DJ de hacerse autopreguntas para generar contenido. “Parecen autopreguntas”, “Quien pregunta cosas exóticas, sabiendo que tiene algo exótico”, fueron algunas de las reacciones en esa línea.

Yina Calderón habló de su relación con Marcela Reyes tras su fiesta de cumpleaños

Marcela Reyes celebró su cumpleaños 34 con una lujosa fiesta, ensombrecida por una pelea entre dos de sus invitadas - crédito @marcelareyes/Instagram

A principios de mayo, Marcela Reyes celebró su cumpleaños número 34 en un centro de eventos exclusivo del municipio de Dosquebradas (Risaralda). Invitó, entre otros, a Manuela Gómez, Alejandra Serje, Paola Usme, Aida Cortes, y Yina Calderón. Pero aunque la fiesta se desarrolló con normalidad, hubo un altercado entre la hermana menor de la huilense, Juliana, y una mujer trans que obligó a la Policía a intervenir para que no pasara a mayores.

Esto motivó toda clase de reacciones, al punto que se puso en duda la amistad entre ambas DJs por lo sucedido en la fiesta. No obstante, Yina se pronunció en su cuenta de Instagram y explicó que Marcela no le reclamó o le dijo algo al respecto. Además, la huilense comentó que cuando se produjo la pelea, la cumpleañera abandonó la fiesta más temprano, por lo que no fue testigo ocular de nada.

“Cuando hubo el conflicto con mi hermana, con nosotras, ella ya se había ido. Entonces no creo que ella se vaya a poner a opinar sobre algo que ella no ha visto y nosotras de alguna manera siempre fuimos respetuosas en la fiesta de Marcela. Entonces no, ella no me ha dicho nada”, afirmó. De hecho, la propia Marcela señaló que no tenía deseos de tomar partido por nadie, justamente por no estar presente cuando todo ocurrió.