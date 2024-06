El alcalde de Bucaramanga lanzó fuertes advertencias al Gobierno nacional por inseguridad en el país: “Si el Gobierno esconde el problema, vamos a tener una guerra civil”

El alcalde de Bucaramanga dio fuertes advertencias por la inseguridad que enfrenta el país - crédito Prensa Jaime Andrés Beltrán/ Colprensa

Uno de los factores que más preocupan a los ciudadanos en Bucaramanga (Santander), es la inseguridad que no da tregua en la ciudad.

En una entrevista el alcalde Jaime Andrés Beltrán, conocido como el Bukele colombiano, advirtió que en los últimos días recibió mensajes de la comunidad y su disposición de tomar las armas y hacer justicia por mano propia ante la preocupante situación.

En diálogos con la revista Semana, el mandatario local contó que “la gente ya está hablando de armarse, porque no siente que haya capacidad por parte de los mandatarios para proteger a sus familias. La gente quiere defenderse. El ciudadano se siente que lo están dejando solo. La gente siente que los delincuentes se están burlando en la cara de ellos”, indicó.

Es así que Beltrán considera que desde la llegada del presidente Gustavo Petro, la Fuerza Pública ha ido perdiendo la presencia en varios territorios, y de esta manera, los criminales estarían aprovechando por para actuar con mayor intensidad. Además, el alcalde que por esta razón, existe unna congestión en la Rama Judicial para procesarlos y el colapso en el sistema penitenciario para encarcelarlos.



“Es muy fácil decirles a los mandatarios: ‘Ustedes me responden por la seguridad, pero no les envío policías, no pueden utilizar el Ejército, no pueden hacer requisas, no pueden prohibir el consumo de drogas’. Es decir, nos dicen que gobiernen, pero con las manos amarradas”, sostuvo el mandatario de Bucaramanga.

El Bukele colombiano contó al medio mencionado que aunque ha expuesto este escenario ante los diferentes ministros y ha iniciado una campaña nacional para contener las alteraciones del orden público en la capital santandereana, los acercamientos con el jefe de Estado han sido limitados: “Con el presidente ha sido muy difícil. Cuando se gobierna desde la ideología, se toman decisiones desde el romanticismo y no desde la realidad del territorio, esa ha sido mi pelea: vayan al territorio, que se tomen las decisiones desde allí. Si el Gobierno esconde el problema, vamos a tener una guerra civil”, indicó.

La preocupción del alcalde de Bucaramanga sospecha que la confrontación entre ciudadanos podría estallar en cualquier momento, por lo que sugiere reenfocar las políticas de seguridad nacional, abarcando la prevención del delito, las capturas y una judicialización efectiva.