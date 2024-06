Por video de falso robo en Cali las autoridades enviaron contundente mensaje

La Policía de Cali envió un mensaje a quienes hace ese tipo de "bromas" pues genera un desgaste para la institución - crédito Policía Nacional

En los últimos días se viralizó el video de un supuesto robo en Cali. En el clip se observa una increíble maniobra por parte del administrador del negocio de ropa con la que deja encerrados a los delincuentes. Aunque su audacia recibió varios elogios en redes sociales, todo fue un montaje.

La Policía Metropolitana de Cali se pronunció sobre ese hecho, asegurando que el hurto no fue real y aprovecharon para hacer un llamado a las personas que suben ese tipo de contenidos a las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Desde el fin de semana en varias páginas de denuncias se compartió el video que se hizo viral. En el contenido se observaba el momento en que dos presuntos ladrones ingresaron a un establecimiento de ropa en Cali para hurtar.

Uno de los supuestos delincuentes amenazó con arma de fuego al hombre que atendía el sitio, obligándolo a sentarse en una silla ubicada frente a la cámara que captó toda la escena.

En un descuido de los ladrones el hombre dio un salto para cerrar la reja del local y dejar encerrados a los presuntos delincuentes, quienes atemorizados intentaron huir del lugar; sin embargo, eso no fue posible. Más tarde en la escena apareció un supuesto policía, que portaba el típico casco verde de la institución, para detener a los criminales.

Los internautas que creyeron en la veracidad del clip, resaltaron la valentía del ciudadano que atendía el establecimiento - crédito redes sociales

La maniobra del hombre que encerró a los dos supuestos ladrones fue aplaudida en redes sociales, donde calificaron al ciudadano como un héroe. Con lo que no contaban los internautas es que todo se trató de una escena planeada.

La Policía de Cali se pronunció

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, desmintió los hechos y aseguró que ese tipo de contenidos generan malestar y temor en la sociedad, así como desgaste institucional.

“Se observa un presunto hurto en un establecimiento comercial. De inmediato se desplegaron las capacidades de investigación criminal e inteligencia, con el fin de establecer lo sucedido”, dijo el coronel.

Así mismo, confirmó que luego de varios días de investigación se estableció que efectivamente no ocurrió ningún intento de robo, pues no hay registro de denuncia en los sistemas de la entidad. Además, unidades ubicaron el lugar donde se grabó y el video y se determinó que se trató de una actuación.

“Después de varios días de labores de vecindario y verificar perfiles de redes sociales, y un análisis del video, logramos establecer que se trata de un video donde se realiza una actuación con el fin de generar entretenimiento de manera irresponsable”, explicó el coronel Oviedo.

El uniformado aseguró que es irresponsable hacer este tipo de contenidos, sobre todo, sin dejar claro que se trata de un contenido planeado. Además, aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos y creadores de contenido para redes sociales, con el objetivo de evitar que se siga generando zozobra con este tipo de videos.

En el video dos supuestos ladrones fueron atrapados en un almacén de Cali - crédito Policía

El llamado es a “tomar consciencia y evitar crear este tipo de material que genera zozobra y temor, al igual que desgaste institucional”, añadió el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con el diario El Tiempo, fuentes de la Policía Nacional ya había alertado sobre la veracidad del video teniendo en cuenta dos detalles puntuales que llamaban la atención.

Lo primero fue la marca de agua, ya que “las cámaras de seguridad no tienen” ese tipo de recursos. Así mismo, aseguraron que el uniforme del sujeto que finge ser un policía, debido a que utiliza elementos que no corresponden a la dotación de la institución, como botas de caucho. También es importante resaltar que el supuesto policía no se retiró el casco, por lo que no es posible identificarlo.