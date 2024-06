Encontraron drogas en la sangre de Carlos Ruiz, el joven hallado muerto en un tanque de agua en Corferias

Carlos David Ruiz tenía golpes en su cuerpo - crédito Vannessa Jiménez/Reuters y @millersoto/X

Siguen surgiendo detalles de la muerte del joven Carlos David Ruiz, de 25 años, que fue hallado sin vida en un tanque de agua del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias), luego de asistir al Festival Baum de música electrónica que se estaba llevando a cabo el viernes 24 y sábado 25 de mayo. Según un dictamen de Medicina Legal conocido por la revista Semana, su cuerpo tenía golpes y en su sangre se identificaron algunas sustancias.

De acuerdo con el mencionado documento, en la sangre del joven se encontraron varios estupefacientes como tusi y cocaína. Además, se evidenció que estas sustancias fueron mezcladas con alcohol. No obstante, según detalló Alberto Ruiz, tío de Carlos David Ruiz, la muerte fue provocada por ahogamiento.

“Él murió por ahogamiento, por inmersión y él estaba boca abajo, entonces realmente no sabemos por qué y los controles de seguridad que haya producido ese hecho”, detalló el familiar, en conversación con Noticias Caracol.

El caso ha generado polémica por una presunta falta de acción de los responsables de la seguridad del lugar, puesto que, al parecer, se enteraron de que una persona había fallecido al interior de Corferias, pero decidieron guardar silencio y evitar informar a las autoridades con prontitud.

En Coferias sabían que había una persona muerta

Así lo reveló un empleado que estuvo encargado de la logística del evento, cuyo nombre no fue revelado. Según detalló a Blu Radio, desde la mañana del sábado 25 de mayo se supo, por algunos rumores, que una persona había fallecido en el interior del lugar, pero el cuerpo del joven fue hallado hasta el día siguiente. “Me dijeron: ‘Hay un muerto en Corferias, pero no quieren que lo sepa la Fiscalía ni que lo sepa el periodismo para no tirarse nada’”, detalló el trabajador al medio citado.

No obstante, por medio de un comunicado, el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones informó que se tomaron acciones inmediatas apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido con el joven. “Desde que tuvimos conocimiento de esta triste noticia, en Corferias activamos de inmediato los protocolos establecidos para manejar este tipo de situaciones y hemos estado en contacto constante con las autoridades competentes, ofreciendo toda nuestra colaboración y apoyo para esclarecer los hechos. Queremos expresar nuestra más sincera solidaridad a la familia y amigos en este difícil momento. Acompañamos a sus seres queridos y compartimos su dolor”, detalló.

Carlos David Ruiz se lanzó al tanque

Así las cosas, además, de los hallazgos en la sangre y el cuerpo del joven, la Fiscalía está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto ferial. En ellas se evidencia que el ciudadano se lanzó en dos ocasiones al tanque en el que encontraron su cuerpo, el cual sirve como contrapeso para sostener las estructuras del escenario.

De acuerdo con los videos conocidos por Semana, Ruiz trepó los andamios de uno de los escenarios del lugar, entró por la puesta trasera del mismo y se lanzó. Sin embargo, no cayó en el tanque, sino al suelo, por lo que volvió a intentarlo y, en esta segunda oportunidad, sí cayó en el interior del tanque. Al parecer, se persignó antes de su último intento de lanzamiento.

Luego de encontrar su cuerpo, las autoridades informaron que no identificaron signos de violencia, por lo que se presume que los golpes identificados en su cuerpo serían consecuencia de los impactos que tuvo al caer al suelo y al tanque. Las grabaciones que están siendo estudiadas no muestran a terceros que hayan podido estar implicados en lo ocurrido, pero evidencian que el joven logró eludir varios puntos de seguridad hasta llegar al backstage, donde encontró la manera de lanzarse al tanque, que habitualmente permanece cerrado hasta que terminan los eventos.