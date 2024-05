Recicladores protestan contra el Gobierno Petro en exclusivo sector de Bogotá: cientos de personas bloquean vías en el norte de la capital

Unas 300 personas bloqueaban vías en el sector de Chicó - crédito @Asorescol20/X

En la madrugada del miércoles 15 de mayo, un grupo de recicladores está realizando una protesta en el norte de Bogotá. El impacto en la movilidad de las vías del barrio Chicó ha sido notable.

Aproximadamente trescientos recicladores se habían congregado desde las 4 de la mañana en la intersección de la calle 96 con la carrera 12, bloqueando la circulación vehicular con carretas y pancartas. Pasadas tres horas, Caracol Radio estima que ya son unos mil ciudadanos frente a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que queda en esa zona.

Las demandas de los manifestantes se centran en la obtención de un pago justo y seguro por su labor, así como en la exigencia de garantías para la permanencia en su oficio y el acceso a condiciones laborales adecuadas. Este movimiento ha atraído la atención de la comunidad debido a las implicaciones para el tráfico y la operación normal de las actividades en una zona conocida por su alta densidad de hoteles y comercios.

Yaneth Espinela, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, dijo a Blu Radio que con su manifestación buscan que “se permita la modificación del Decreto 596 de 2016, que nos reconoce el trabajo a nosotros y nos formaliza; pero a la vez es muy amplio, pues permite que actores que tienen intereses económicos (privados e incluso el Gobierno) nos quieran sacar”.

Según dijo la representante, el gremio se siente perseguido por la Superintendencia y por la CRA. “Lo que nos pagan no alcanza para pagarle un salario a los recicladores, reconocerles prestaciones, ARL, que sí nos están exigiendo: no nos dan, pero sí nos exigen”, expresó Espinela a la emisora referida.

Según cuenta, el precio de la tarifa a cambio del material reciclado no alcanza ni siquiera para pagar el arriendo de las bodegas en donde separan lo que se puede reutilizar; por lo que se dificulta brindar prestaciones sociales a quienes se ocupan de la limpieza y aprovechamiento de las basuras.

“Necesitamos que nuestras empresas de recicladores sean reconocidas y valoradas”, comentó Espinela y agregó que en ocasiones no dejan ingresar a los recicladores a conjuntos residenciales porque no están afiliados a ARL, lo que dificulta su trabajo: “En muchos conjuntos residenciales nos cobran, el reciclador tiene que lavar las canecas”.

Denuncian que funcionaria de la CRA se quiere quedar con el negocio de los recicladores

Dentro de lo que mencionó Espinela, resalta una denuncia: la funcionaria Ruth Maritza Quevedo de la CRA “se quiere quedar con el negocio del reciclaje en toda Colombia”. Según dijo la representante de recicladores, Quevedo dice que representa al gremio, cuando ellos no lo han reconocido así; por lo que algunos recicladores han interpretado esas acciones como una forma en la que el Gobierno ha tratado de tomar control sobre la actividad del reciclaje.

Gustavo Petro Urrego posesionó en enero de 2023 a Ruth Maritza Quevedo Fique como nueva experta comisionada de la CRA. Quevedo es economista de la Universidad Nacional y desempeñó como subdirectora de aprovechamiento en la Uaesp.

No obstante, el gremio considera que el Gobierno no los ha escuchado y que no se sienten representados. “A Francia Márquez se le pidió una reunión con más de mil recicladores y la señora rechaza”, dijo a Blu Radio la representante del gremio Yaneth Espinela.

Por su parte, la comisionada Quevedo dijo en conversación con la misma emisora que no tiene ningún tipo de negocio relacionado con el reciclaje y que, al contrario, desde la CRA han “tratado de escuchar y reconocer las posturas de diferentes recicladores”.

Finalmente, expresó sorpresa porque, dijo, no había ninguna solicitud previa de escucha: “Me estoy enterando por medios (...) he pedido acompañamiento a la CRA, estoy esperando instrucciones de la ministra de Vivienda. Entiendo que dentro de las solicitudes está un tema de la Superintendencia de Servicios Públicos, el tema de las tarifas y el decreto 516″.

Quevedo anunció que la entidad tomará acciones en el asunto, pero hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la CRA.