Estefanía Franco trabajaba para la Secretaría de Ambiente de Bogotá: nuevos detalles del feminicidio en Soacha

Con el paso de las horas se siguen conociendo más detalles de macabro caso del asesinato de Estefanía Franco, una mujer de 30 años que fue apuñalada el pasado 12 de mayo en el municipio de Soacha, al parecer, por su compañero sentimental en medio de la celebración del Día de las Madres.

Según dio a conocer Adriana Soto Carrero, secretaria de Ambiente de Bogotá, Franco laboraba para el Distrito y su asesinato tomó por sorpresa a compañeros y amigos que laboraron con ella desde hace algunos meses. “Lamento profundamente el fallecimiento de Estefanía Franco, colaboradora de Ambiente Bogotá y presunta víctima de feminicidio en Soacha. Las autoridades investigan el caso. Toda mi solidaridad con su familia. La violencia contra las mujeres es inaceptable”, señaló.

De hecho, el equipo de Infobae Colombia pudo establecer que la mujer desempeñaba un cargo en el área de expedientes de la Dirección de Control Ambiental desde el 6 de julio de 2023. Por su parte, el asesinato de Franco fue repudiado por personalidades políticas como la senadora Angélica Lozano.

“Dolor infinito. Solidaridad impotente con su familia. La violencia contra las mujeres es pandemia que solo con educación y justicia podemos superar. Reto infinito lograr cambio cultural en consciencia de los hombres que no son dueños de las mujeres para dominarlas y destruirlas si no se someten a su voluntad”, señaló en su cuenta de X.

Asimismo, poco a poco se conocen más detalles del caso de Feminicidio que hoy enluta a la Familia Franco. En las últimas horas, sus familiares narraron los actos de violencia a los que había sido sometida la mujer por parte de su compañero sentimental, que terminaron en su asesinato durante el fin de semana.

“Él la había agredido varias veces, la maltrataba verbalmente y hasta una vez dañó toda su ropa con un cuchillo. Era muy posesivo, pero mi hermana no lo dejaba para que las niñas tuvieran a su papá. Él la tenía amenazada”, declaró Luis Gómez, hermano de Estefanía, a medios locales.

Además, se conoció que Franco y su pareja habían salido a celebrar el día anterior en un bar del municipio, sin que se pudieran percibir peleas entre ellos. Sin embargo, vecinos del conjunto residencial donde vivían reportaron haber escuchado gritos procedentes del apartamento de la víctima.

Según narró el hermano de la víctima, el presunto feminicida intentó comunicarse con ellos después de cometer el crimen y, aunque no reveló información sobre su paradero, expresó sentirse arrepentido por lo ocurrido en la madrugada del domingo anterior. “Él me llama llorando y preguntando por las niñas. Es muy tormentoso y estaba arrepentido por lo que hizo, pero no sabemos nada del paradero de él”, comentó Luis Gómez en diálogo con Citytv.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha y la Fiscalía General de la Nación han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles de este feminicidio, además de encontrar al presunto responsable del hecho, identificado como Maicol Leguizamon Castiblanco, según reportó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto.

“Se conformó un grupo élite de investigación interinstitucional con uniformados de la policía judicial e inteligencia para ubicar y capturar al responsable de este deplorable suceso”, informaron las autoridades.

Asimismo, la alcaldía de Soacha, liderada por Julián ‘Perico’ Sánchez, se pronunció en la mañana de este marte para repudiar el crimen, además de asegurar que se están desplegando todos los recursos necesarios para brindar apoyo a la familia de Estefanía, especialmente a sus dos hijas de tres y diez años. “Con profunda tristeza y decepción, el Día de la Madre se convirtió en una noche trágica para una familia de nuestra ciudad, debido al feminicidio de Estefanía Franco”, lamentó el alcalde.