Se abrieron inscripciones para el programa ‘La Descarga’: conozca cómo puede participar

El programa de concursos musicales La Descarga, el templo de la música conocido por impulsar talentos anunció su regreso a las pantallas para el 2024.

Caracol Televisión abrió el proceso de inscripción para todos aquellos interesados en demostrar sus habilidades en la música, ofreciendo una plataforma única para aquellos que buscan destacar en el competitivo de la industria de la música.

La convocatoria para formar parte de La Descarga 2024 está abierta para ciudadanos colombianos y extranjeros con residencia, siempre que sean mayores de edad. El periodo de inscripción comenzó el 11 de mayo a las 8:00 p. m. y finalizará el 25 de mayo a las 11:59 p. m.

Para inscribirse, los aspirantes deben acceder a la página web oficial de Caracol Televisión y completar un formulario detallado que incluye información personal, antecedentes musicales, géneros que interpreta, y logros obtenidos, entre otros. Se les solicita además adjuntar una fotografía reciente y un video de un minuto cantando una versión propia de algún tema musical. Este material debe tener un peso máximo de 40 MB y servirá para que el equipo de producción evalúe la calidad vocal de los participantes.

Es crucial que los participantes sigan todas las indicaciones al pie de la letra, ya que la validez del proceso depende del cumplimiento de los requerimientos establecidos. “Los formularios con direcciones de correo electrónicas inválidas o con información incompleta, falsa u ofensiva serán descalificados sin necesidad de notificar la decisión”, resaltó Caracol Televisión mediante su página web. Además, recalcó que la inscripción a La Descarga es completamente gratuita y no se requiere de intermediarios para avanzar en el proceso de selección.

“¡Únete a la nueva temporada de #LaDescarga! 🎤🔥 ¡Las inscripciones están abiertas para que deslumbres con tu talento vocal, son solo 100 cupos! 🌟”, invitó la cadena televisa a través de sus redes sociales, destacando la limitación de los cupos y la exclusividad de la oportunidad.

El programa que se encuentra bajo la estricta elección de los jurados Santiago Cruz, Maía, Marbelle y Gusi generó felicidad por parte de los usuarios por su regreso en las pantallas: “¡Que! Dios que emoción”; “Lo máximo 👏👏👏Marbelle”; “Si está Maía vale oro”; “Me parece excelente, digamos que ya no será a otro nivel si no la descarga, pero que solamente la presentadora sea @jessicacedielnet 😍😍😍😍”, “Pensé que este año no lo iban hacer 😍👏”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Esta nueva temporada del programa no solo busca descubrir la mejor voz profesional del país, sino que, más allá, apuesta por abrir puertas en el mundo del entretenimiento y la música a través de un formato competitivo y mentorías especializadas con los jurados. Con la promesa de estar “más recargado que nunca”, el programa continúa su misión de encontrar y potenciar los talentos musicales colombianos, haciendo que muchos aspirantes se conviertan en estrellas reconocidas.

“Paren bolas que la convocatoria de La Descarga 2024 arranca, pero es que ya. Eso, ¡vamos! El show en esta temporada tiene que ser la música. Yo de entrada por la salud mental de ustedes les propongo que nos vayamos sin convivencia. Son solo 100 cupos para cantantes profesionales (...) sube un video y sigue las instrucciones del formulario, no tiene pierde”, expresaron los jurados en video promocional.

¿Quién es el último ganador de ‘La Descarga’?

La temporada realizada en 2023 dejó como victoriosa a Stefany Zabaleta. La joven de 23 años del equipo de Santiago Cruz compitió contra Breiner, Dareska y Oropesa, sin embargo, la cantante oriunda de Barrancabermeja logró obtener el premio de 500 millones de pesos y también logró tener la oportunidad de abrir el concierto de Gusi en el Movistar Arena el 22 de abril de 2023.