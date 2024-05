Participante del ‘Desafío XX’ contó que fue humillado en la universidad: “Me refutaban por no tener portátil”

Yoifer Lemus conmovió al contar que fue humillado en la universidad por no contar con un portátil - crédito @yoiferlemus73kg/Instagram

Yoifer Lemus, participante del Desafío XX, conmovió a los televidentes al sincerarse con sus compañeros del equipo Beta sobre dura situación que enfrentó en su época universitaria por no contar con los recursos suficientes mientras estudiaba su carrera. “Me humillaban por no contar con un computador portátil”, narró el desafiante oriundo del Chocó.

El pesista, de 21 años de edad, abrió su corazón y recordó la difícil situación que pasó en su época de estudiante por cuenta de su origen humilde. En conversación con Arandú, el deportista contó que los padres de un compañero de estudio le hicieron la vida imposible.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Cuando entré a la universidad yo necesitaba un portátil para hacer trabajos, ensayos, cantidad de cosas que le dan a uno y yo a veces iba donde un amigo a que me prestara el de él. Me iba para allá, los papás refutaban porque él me prestaba el portátil”, inició relatando el medallista.

Yoifer Lemus relató dura situación que atraviesan algunos deportistas en Colombia a los que ganar medallas no les representa un beneficio económico - crédito @desafiocaracol/Instagram

A pesar del apoyo que le brindó su compañero de clases y la buena voluntad que tenía, Yoifer no soportó más los reclamos de la madre de su amigo y, aunque por un tiempo le tocó agachar la cabeza, en cuanto pudo decidió no regresar para no incomodar más, pues cada día los insultos de la señora aumentaban de tono.

“Una vez subí con el teléfono de mi abuela, porque el mío se me había dañado, puse música mientras hacía el trabajo en el portátil. La mamá se me acerca y me dice: ‘¿A vos te prestaron el portátil para escuchar música o para hacer tu trabajo?’ Y yo le dije: ‘No, yo estoy escuchando música de aquí del teléfono’. Regañó al hijo y después él me dijo: ‘Mira que cada que te presto el portátil siempre vienen y me regañan a mí’ y yo dije: ‘Ah, bueno, no te preocupes, apenas termine de hacer ese trabajo ya miro quién me puede prestar otro portátil para que no te regañen a ti’”.

Yoifer Lemus, participante del 'Desafío 2024' confesó que se quiso quitar la vida, pero su mascota lo evitó - crédito @desafiocaracol/Instagram

Ante las agresiones, Lemus que vivía con su abuela, le contó lo que había ocurrido. Meses después, ella, con mucho esfuerzo, pudo sorprender a su nieto con un computador para que hiciera sus trabajos. Al día de hoy, el deportista todavía lo conserva.

“Un día me dijo: ‘Yoifer, ven te muestro una cosa’, veo yo el portátil ahí en la mesa y yo iba a llorar, pero dije: ‘No’. Me consiguió el portátil y ahí lo tengo todavía”, agregó.

Quién es Yoifer Lemus

Yoifer Andrés Lemus Moreno es una verdadera combinación de talentos y virtudes. Su habilidad para levantar objetos pesados lo convierte en un verdadero gigante de fuerza, mientras que su velocidad al correr, trepar y saltar lo hace destacar en cualquier situación atlética.

Yoifer Lemus reveló conmovedora historia en el 'Desafío XX' - crédito @yoiferlemus73kg/Instagram

Su infancia estuvo marcada por desafíos económicos, lo que lo llevó a ser criado por sus abuelos paternos desde una edad temprana. Sin embargo, gracias a su abuela Casilda, recibió una educación integral basada en la rectitud y la disciplina, en un entorno social con escasas oportunidades.

Su pasión por el levantamiento de pesas comenzó a los 15 años y lo llevó a participar en los Juegos Nacionales Intercolegiados en la división de los 67 kg de peso corporal en 2018.

En total Yoifer ha ganado seis medallas a lo largo de sus 21 años, las cuales fueron conseguidas en 2019 (4), 2020 (1) y 2022 (2), siendo esta última una de oro lograda en el Zonal Universitario de levantamiento de pesas, del torneo Ascun. Las demás son tres de bronce y dos de plata.