Floreció el amor en el ‘Desafío XX’: ‘Anamar’ y ‘Renzo’ confirmaron su romance dentro de la competencia

El amor floreció en el 'Desafío XX', Anamar y Renzo se dejaron flechar por cupido e iniciaron una relación dentro del 'reality' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Al Desafío XX llegó cupido para flechar a una nueva pareja que vive un romance de reality en las pantallas de Caracol Televisión, pues ‘Anamar’ y Renzo, integrantes del quipo Omega, confirmaron su amor.

Pese a que esta relación ha sido bastantemente criticada en redes sociales, la pareja se dio una oportunidad y, contra todo pronóstico, ya habla de un futuro fuera de la competencia, ya que el joven deportista tiene dos hijos, situación que preocupó a su nueva pareja.

Si bien tanto el gusto mutuo como la atracción entre la pareja de competidores fue evidente desde un principio ante los ojos de sus seguidores y compañeros de equipo, el barranquillero se tardó en dar el paso, pese a que los demás integrantes le advirtieron de que Ana María Restrepo, mejor conocida en el reality como ‘Anamar’, se estaba enamorando, confesión que lo animó a formalizar su noviazgo.

Anamar y Renzo hablan del futuro de su relación después del 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

No obstante, quien los dejó en evidencia e hizo pública su unión fue la presentadora María Fernanda Aristizábal, anfitriona de la competencia, la cual detalló que la pareja ya venía dando pistas de su amorío en redes sociales, razón que la llevó a registrar la formalización de su romance con un apasionado beso que publicó en el perfil de Instagram del Desafío XX, comprometiendo aún más a la joven pareja.

“¡El amor está en el aire! 💕 Anamar no vino al Desafío 20 años a perder el tiempo. 😏 Después de ganar el Desafío de Sentencia y Servicios, ¡Mafe se aseguró de capturar este momento tan especial tras haber revisado sus redes sociales!”, con esta frase la producción acompañó las fotos que confirmaron el noviazgo entre los participantes. Sin embrago, la audiencia del reality no está toda de acuerdo con este amor.

Anamar y Renzo escriben una nueva historia de amor en el 'Desafío XX' - crédito @renzomenesess/Instagram

“Se ve que él está en esa relación obligado, Anamar mejor búscate uno que no tenga hijos”, “Renzo aléjate de ahí, ya ni rindes bien en el juego, ella solo te esta desgastando y no te aporta nada”, “Ella sola se busco ese malestar”, “Lo que fácil viene fácil se va”, “la pobre preocupada porque él tiene que verse con la mamá de los niños”, “muchas veces las cosas que se ofrecen se aceptan por educación y no porque se necesitan”, “Anamar se enamora esperando una devuelta jajaja que pecado”, comentaron algunos de los espectadores que siguen de cerca la competencia.

Quién es ‘Renzo’ del ‘Desafío 20 años’

Enzo Alejandro Meneses Bermejo, es el nombre real del deportista que también se desempeña como ejecutivo de cuenta. Tiene 28 años de edad y es oriundo de la ciudad de Barranquilla. La disciplina deportiva que lo llevó a ser parte de la producción es el crossfit, que lleva practicando hace varios años junto a una alimentación balanceada.

Anamar y Renzo protagonizan un nuevo amor de 'reality' en el 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Dentro del Desafío 20 años integra la casa Omega. Tiene una inspiradora historia de superación, pues desde muy joven se vio en la necesidad de trabajar como mesero y empacador en supermercados para financiar sus estudios, lo que le ha enseñado a mantenerse seguro ante la adversidad.

Decidió participar en la competencia de Caracol Televisión por el amor que siente por sus hijos, de manera que hace todo lo posible por alcanzar sus sueños y así brindarles una mejor calidad de vida demostrándoles que es un padre determinado que hace lo imposible por ser ejemplo de superación.

Ella es ‘Anamar’, participante del ‘Desafío 2024′

‘Anamar’, cuyo nombre de pila es Ana María Restrepo Gómez, tiene 24 años de edad y nació Bello, Antioquia. Es auxiliar de vuelo de profesión creció enfrentándose a el bullying y la baja autoestima que sufrió en su niñez, ha encontrado fuerza y resiliencia a través del deporte.

'Anamar' entró al 'Desafío XX' con el objetivo de ganar, pero también encontró el amor- crédito @anamar.rpo/Instagram

Trabajando como auxiliar de vuelo y agente de servicio para una Aerolínea en Santa Marta, su amor por viajar la llevó a convertirse en una guía turística, explorando los rincones más inhóspitos y exuberantes de Colombia. Esta pasión por la aventura la ha llevado a desafiarse constantemente, encontrando en la natación, el patinaje y el crossfit una vía para superar sus complejos y destacarse en el deporte.

La deportista paisa entró al Desafío XX con el objetivo claro de ganar el programa y regalarle una casa a su madre. Confía en su fuerza mental para alcanzar este sueño, y está lista para demostrar su valía en la competencia, aprovechando los atributos que ha desarrollado a lo largo de su vida: fuerza, agilidad y equilibrio