Rigoberto Urán reveló doloroso momento que vivió con su esposa Michelle Durango: “Fue muy duro volver a intentarlo”

Rigoberto Urán y Michelle Durango tardaron en tener a su segundo hijo tras una dura pérdida - crédito @michydu/Instagram

Rigoberto Urán sorprendió al público con la noticia de que está esperando su tercer hijo llamado Máximo, no obstante, se tardó en revelar la dulce espera porque junto a su esposa Michelle Durango se querían asegurar de que todo estuviera bien con su embarazo y no existieran riesgos, pues ya habían perdido a un bebé.

Junto a la buena nueva, el pedalista paisa reveló haber sufrido una triste pérdida, razón por la que no les fue fácil buscarle un nuevo hermanito para Carlota y Matías. “No fue tarea fácil, por un lado el tema del ciclismo afecta y por el otro no queríamos repetir la dura experiencia de perder un hijo”, reveló Rigo.

El ciclista antioqueño compartió en sus redes sociales mediante emotivo video que el ‘torito de Urrao’ venía en camino, pero además, reveló que se trataba de un varón que su nombre sería Máximo. Toda esta información tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues Michelle Durango, su esposa ya está en un avanzado estado de embarazo. La razón de haber guardado tanto tiempo el secreto tuvo que ver con una anterior pérdida, por lo que la pareja quiso ser prudente antes de desvelar la dulce espera.

Rigoberto Urán y Michelle Durango perdieron un bebé antes de quedar en embrazo de Máximo - crédito @des_coneva/Instagram

Durante entrevista con la periodista española Eva Rey para el programa digital Desnúdate con Eva en el que Rigo estuvo por segunda vez como invitado, el deportista colombiano explicó que nos le fue nada fácil a él y su esposa concebir su nuevo hijo, y que además, en esa búsqueda tuvieron un intento fallido que los llenó de mucho miedo al momento de intentarlo nuevamente.

“Uno va cumpliendo una edad y la bicicleta desgasta mucho. A la hora de responder a una mujer la bicicleta no es la mejor opción cuando uno lo hace profesionalmente, por eso me voy a retirar porque lo deja a uno desgastando”, comentó el pedalista que agregó que el deporte no le había permitido cumplir con su objetivo personal de tener otro hijo con Michelle, ya que lo hacía llegar bastante cansado a casa y no podía hacer juicioso la tarea.

Pero a demás, conmovió al sacar a la luz pública que junto a su pareja tomaron la decisión de tener un segundo bebé hace año y medio. “Cuando uno es deportista eso cuesta, igual ya lo habíamos logrado, pero como lo perdimos, nos tardamos en volverlo a intentar y dar la noticia porque uno se asusta y no quiere decir nada antes de asegurarse de que vendría bien”, explicó Rigo.

Rigoberto Urán y Michelle Durango ya tienen varios meses de embarazo de su nuevo hijo al que llamarán Máximo - crédito @michydu/Instagram

‘Torito is coming’

Con esta frase y un video en el que muestra a su hija Carlota viendo la ecografía de su nuevo hermanito, Rigoberto Urán comunicó oficialmente que será papá de nuevo. Este sería su tercer hijo, pero el segundo que tiene con su esposa Michelle Durango.

La pareja también compartió un clip en el que Carlota, la primogénita de la pareja, reaccionó a la ecografía del heredero del ciclista. “Mira el corazón de Máximo”, se oye decir a Michelle, mientras la pequeña ve las imágenes de su hermanito.

“¡Hey, mijitos, les traigo un chisme! Les cuento que el torito de Urrao está en camino. ¡Aquí les muestro cómo seguimos adelante!”, con estas expresivas palabras, seguidas por la presentación de una ecografía que permitió a sus seguidores escuchar el latido del corazón de su hijo.

Rigoberto Urán y Michelle Durango esperan su segundo hijo y se llamará Máximo - crédito @michydu/Instagram

“Este fue el efecto de la remolacha con hueso 😂”, “¡Uy! Rigo buena esa, Michelle lleva dos goles, Adriana uno” “¡felicidades y mucha salud para Rigo, Michelle y Carlota!”, “qué felicidad saber que Carlota tendrá un hermanito. ¡Es lo Máximo!”, “Yo creyendo que en las noches se la pasaban viendo la novela y no, estaban era ran ran ran😂”, y “¡felicidades a nuestra familia de Urrao, se agranda la tribu, qué belleza!”, estos son algunos de los mensajes que recibió la pareja en sus redes sociales.