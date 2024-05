Karen Sevillano confesó que trabajó como modelo ‘webcam’: “Me hacía mil dólares por semana”

Karen Sevillano participante de 'La casa de los famosos Colombia', aseguró que fue modelo 'webcam' - crédito cortesía Canal RCN y @karensevillano/Instagram

Karen Sevillano se convirtió en objeto de críticas tras viralizarse video en el que la influencer confiesa haber sido modelo webcam, oficio por el que recibía una millonaria suma de dinero en poco tiempo.

Según las imágenes, la controversial participante de La casa de los famosos Colombia asistió como invitada especial a un panel de varias mujeres dedicadas a la industria del entretenimiento para adultos, en el cual compartió con los presentes su experiencia en ese trabajo. “Me hacía mil dólares por semana”, aseguró la caleña.

En la charla en la que Karen Sevillano compartió tarima con otras modelos webcam, recordó su paso por esta industria y motivó a los asistentes al panel a no ser conformistas, pues, según ella, las cifras que ganaba ejerciendo dicha actividad le permitían darse lujosos gustos, pero que de proponérselo estos podías ser cada vez mejores. “Había días en los que yo no quería transmitir y no me conectaba, yo decía: ya tengo mis mil dólares, ya no trabajo más; pero esto no debía ser así porque me podía hacer más si me lo proponía”, comentó la creadora de contenido.

Karen Sevillano, participante de 'La casa de los famosos Colombia' recordó su pasado como modelo 'webcam' - crédito @@Cespmar/X

De acuerdo con las declaraciones de Karen, como modelo webcam lograba ganancias significativas con su trabajo, llegando a obtener al rededor de los tres millones de pesos semanales. Sin embargo, su visión sobre la vida y la administración del dinero era ambiciosa, instando a otros a no conformarse con menos de lo que podían lograr.

“Me di cuenta de que no hay que ser conformista, por qué sentirme bien andando en moto cuando me pudo comprar un carro, aquí todas saben que si uno se pone la meta se puede comprar hasta un auto marca ‘Mercedes’”, agregó la participante de La casa de los famosos Colombia, que llegó al top 10 de la competencia junto a su mejor amiga y colega La Segura.

Karen Sevillano aseguró que se considera como una persona humilde

Pese a detallar la elevada suma de dinero que se podía ganar la influencer como creadora de contenido para adultos, dejó claro que, según ella, no es una persona pretenciosa y que tiene las prioridades claras en su vida.

Karen Sevillano recibió una sanción inesperada en el capítulo 89 de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Miren les digo, yo no me gasto la plata en grandes marcas, yo apoyo lo local, no me gasto lo mío en lujos, me doy mis gustos de otras formas. Si aquí hay cien personas, mínimo cincuenta me han visto en el centro comprando mi ropa allá, al otro día me voy para Cancún y me dio mi buen paseo”, afirmó Karen Sevillano al público asistente a la charla en la que fue panelista.

Pese a las críticas que recibe Karen en redes sociales por cuenta de su pasado, su historia de vida también ha conmovido a otra parte de los cibernautas, pues conectan con su parte humana y humilde. Esto se ve reflejado en el apoyo que recibe semana tras semana en el reality en el que actualmente participa y en el que se encuentra nominada nuevamente, Además de estar sancionada.

Recordemos que tras cumplir 90 días de competencia, Sevillano debió pagar un fuerte castigo que le impuso ‘El Jefe’ de la casa y que le comunicó Cristina Hurtado. La influencer vallecaucana tendrá que lavar los baños de La casa de los famosos Colombia sola durante tres días, esto por referirse a sus compañeros con sobrenombres, ya que en el último posicionamiento volvió a llamar al actor Julián Trujillo como ‘Truqui’, luego de haber recibido varios llamados de atención por faltarle al respeto a Mafe Walker, entre otros compañeros.

Karen Sevillano tiene claro lo que es generar contenido en La casa de los famosos-Colombia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Desde cuando ser webcam es un insulto para denigrar a alguien bien por las viejas que en este país sin oportunidades buscan como salir adelante como sea, conozco mujeres preparadas, profesionales que son webcam y ganan más en eso que en sus profesiones. Por cierto, bien sapa tú”, “si vas hablar mal de alguien investiga bien, ahí está en una conferencia contando lo que fue. Pero no está aclarando que es famosa por ser modelo webcam, que aún así ser modelo web no es un delito, delito robar o hablar mal de las personas sin conocerlas”, son parte de los comentarios que recibió el video que ronda en las redes sociales en donde Karen Sevillano recordó su época de modelo webcam.