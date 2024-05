Un buen plan para el Día de las madres: estos son los mejores “brunchs” en Bogotá

Brunch: una modalidad de servicio de restaurantes ideal para invitar a las madres en el Día de la Madre - crédito Granbd Hyatt Bogotá/Facebook

El fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, y la fecha se transforma en una oportunidad para llevar a las mamás a disfrutar de la gastronomía y la compañía familiar.

Ya que la cocina en casa se cierra y la mayor parte de las madres son blanco de invitaciones a restaurantes, en especial a la hora del almuerzo, los establecimientos se llenan, el tráfico colapsa y, si no hay reservas hechas, resulta difícil conseguir mesa para compartir en familia.

Por eso, en el 2024 la tendencia del brunch, una muy opcionada fusión entre el desayuno y el almuerzo (derivado de la asociación de las palabras inglesas breakfast y lunch), resulta favorecedora para experimentar una variedad culinaria que incluye preparaciones sencillas y otras de más complejidad en el mismo plato. Además, parecer ser ideal para obsequiar a las celebradas mamás en su día con una gama más amplia de alimentos que no contemplarían en un almuerzo o desayuno si se toman por separado.

Dónde tomar <i>brunch </i>en Bogotá

Restaurantes para brunch hay a lo largo y ancho de la capital. De hecho, ya son decenas los que se especializan en este servicio que ha resultado exitoso en otros países que han puesto esta modalidad de consumo en el orden del día. Incluso, los restaurantes internos de grandes cadenas de hoteles han decidido abrir sus puertas al público para ofrecer menús de este tipo.

De acuerdo con un listado que publicó el diario El Tiempo, sitios de vanguardia gastronómica como Londo, Capitalino, Hab Café, Campo Dei Fiori y Basilic se encuentran en el grupo de los favoritos en Bogotá, ya que han añadido a sus recetas de brunch ingredientes que mezclan lo mejor de la cocina local e internacional.

Londo Bistro es un restaurante que ha resultado exitoso en este servicio, en un año. Según la información reproducida por el medio, adopta una cocina al carbón y propone un “all you can eat” (todo lo que puedas comer) que incluye el consumo de cocteles, como mimosas y el famoso Garibaldi, de manera ilimitada. Una opción recomendable para las madres que quieren refrescarse durante la mañana del domingo 12 de mayo.

Pancakes de Londo Bistro, en Bogotá - crédito londobistro/Instagram

Otro establecimiento es Hab Café, destacado como Traveler’s Choice en Tripadvisor que ofrece una alternativa apetecida. Según sus redes sociales tiene un enfoque farm to table —del campo a la mesa—, con un nuevo menú de brunch que promete frescura y platos para todos los gustos. Cuenta con opciones vegetarianas y veganas. “Nuestro menú está diseñado para satisfacer a todos, asegurando que sea una celebración saludable y deliciosa,” explica el gerente de Hab Café al portal periodístico.

Brunch de Hab Café, en Bogotá - crédito hab-cafe/Instagram

También está Capitalino, ubicado en el hotel Grand Hyatt Bogotá. Este brinda a sus cliente para la fecha especial una variedad de preparaciones en un espacio donde la música en vivo y los regalos para las madres crearán un ambiente acogedor.

“Para este Día de la Madre, queríamos ofrecer algo que realmente celebrara la ocasión,” destacó su chef de Capitalino, en virtud la edición especial de su brunch.

Así mismo, Campo Dei Fiori y Basilic se suman a la celebración con sus propuestas únicas. Campo Dei Fiori invita a vivir la “magia de Italia” con su brunch all you can eat, que incluye una gran variedad de platos italianos tradicionales y un espectáculo de Mamma Mia para entretener a los comensales.

Uno de los postres de Campo dei Fiori, restaurante en Bogotá - crédito campodeiifioro.bog/Instagram

En contraste, Basilic en el sofisticado hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia, presenta una fusión franco-colombiana en su brunch especial, destacando por sus estaciones en vivo y una amplia gama de postres que prometen endulzar el paladar.

Los precios varían dependiendo del establecimiento, que parten desde los 20.000 pesos en sitios como Hab Café, hasta los 280.000, debido a que varias de las elecciones tienen un plan de buffet, en el que se poga una totalidad y la tarifa no es por plato consumido.