Inti Asprilla defendió a su partido tras escándalo de corrupción: “Los primeros en tratar de abandonar el barco son las ratas”

El senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, alzó su voz en medio del torbellino político generado por el caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno nacional y que puso en jaque al partido al que pertenece. Sus declaraciones, en las que defiende tanto a su partido como a la administración del presidente Gustavo Petro, surgen en un contexto de presión política y mediática derivada de las revelaciones sobre las irregularidades en la contratación de carrotanques destinados para abastecer de agua potable a comunidades desfavorecidas de La Guajira.

El escándalo, que proviene del interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), dejó al descubierto presuntos actos de soborno, malversación de fondos públicos y conexiones políticas que han salpicado a diversos sectores del espectro político.

Figuras como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, se encuentran actualmente bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, en una investigación que provocó malestar en la opinión pública.

Debido a la controversia generada por este escándalo de corrupción, Sneyder Pinilla concedió una entrevista a la revista Semana, en la que mencionó la supuesta implicación de 13 congresistas y otros altos funcionarios del Gobierno en el recibimiento de sobornos. Entre los señalados se encuentra el presidente del Senado, Iván Name, que es miembro del partido Alianza Verde. Estas revelaciones provocaron tensiones internas y llevó a que los exalcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López anunciaran su renuncia al partido en medio del escándalo.

De esta manera, el caso llegó al Congreso, pues durante la sesión de la plenaria del Senador del 7 de mayo, varios congresistas arremetieron contra el Gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de fomentar la corrupción y al señalar a los miembros del Partido Verde como cómplices de estos actos ilícitos.

Es por eso, que allí, el senador Inti Asprilla salió en defensa tanto de su partido como del Gobierno de Petro. El congresista buscó contrarrestar las acusaciones de corrupción que empañaron la imagen de la Alianza Verde y del Ejecutivo. Su firme postura, expresada en un discurso en el que rechaza la idea salir del Partido Verde, provocó reacciones mixtas en las redes sociales.

“Cuando la tormenta se acerca, la sabiduría popular indica que, los primeros en tratar de abandonar el barco son las ratas. Yo no, no abandonaré el barco del Gobierno de Gustavo Petro y no abandonaré en medio de la crisis más dura que ha habido al Partido Alianza Verde, mi partido”, señaló el senador.

Asprilla argumentó que, a pesar de las adversidades, es necesario mantener la confianza en las instituciones y en las personas que las lideran.

“Se ha querido hacer ver que hacemos parte de un Gobierno criminal, obviando realidades y verdades, y vamos a hablar con un poco de lógica y de sentido común. Las relaciones de confianza se construyen con los años y nadie, nadie, absolutamente, está exento que una persona a la cual le depositó su confianza, se desvíe del camino”, mencionó el senador.

Destacó las acciones tomadas por el Gobierno de Petro en respuesta a las denuncias de corrupción, como apartar a los funcionarios implicados y la designación de un nuevo responsable en la Ungrd.

“Y viene, entonces, la pregunta, ¿cómo se va a actuar? Yo voy a decir que hizo el Gobierno de Gustavo Petro ante las denuncias hechas por parte de Paula Bolívar —periodista— sobre lo que estaba pasando con los carrotanques. Lo primero, lo primero que hizo el Gobierno de Gustavo Petro, cuando la investigación periodística se consolidó, fue apartar de su cargo al señor Olmedo (López)”, señaló Asprilla.

Luego señaló que: “Lo segundo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro fue denunciar penalmente al señor Olmedo y al señor Sneyder (...) Y lo tercero que hizo el Gobierno Petro, fue nombrar en la unidad a una persona intachable para que destapara todo lo que venía ocurriendo: Carlos Carrillo”.

Sin embargo, Asprilla no se limitó a la defensa de su partido y del Gobierno, sino que también arremetió contra aquellos que, según él, pretenden dar lecciones de moralidad sin tener autoridad moral para hacerlo. Su discurso apunta a deslegitimar las críticas provenientes de sectores políticos rivales, a quienes acusa de hipocresía y oportunismo.

“Muy a pesar de los que vienen a dar clases de moralidades, no, no somos como ustedes”, agregó el congresista.