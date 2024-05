Concejales denunciron que compraron la elección del personero en Bucaramanga

Se conocieron audios que revelan los involucrados de nombrar al personero - crédito Colprensa

El Concejo de Bucaramanga es centro de críticas por la presunta corrupción en la elección del actual personero municipal, Hernando Villamizar.

A través de las redes sociales se ha viralizado un audio que revelaría quiénes serían los principales involucrados en comprar ese puesto público.

De acuerdo con la información revelada, los personajes que se identificaron fueron Óscar Díaz, del partido Conservador, y Carlos Barajas, ex concejal del partido Verde. Estas dos personas son señalados de recibir dineros y puestos para que el abogado Villamizar desempeñara como personero de la capital santandereana.

Una grabación saca a la luz una conversación en la que se detalla el reparto de ochenta millones de pesos, de los cuales treinta millones serían destinados al exconcejal Barajas. Según lo conversado, Díaz habría sido asegurado por Barajas de que en el transcurso de los próximos cuatro años podría obtener ganancias similares mediante la obtención de elecciones clave, como la del secretario del consejo, el contralor y otros cargos relevantes.

En las redes sociales se conoció un audio que revela los nombres y acciones para dicho nombramiento - crédito @figuerjoda/X

“30 millones de pesos, era una bolsa de 80 millones de pesos en la Personería, usted no es claro conmigo... Yo hablé con Jaime Andrés para hacer negocio por pacho González...Déjeme acomodar las unidades de apoyo como yo deseo yo he buscado a Manolete”, se escucha en la conversación entre los dirigentes, revelado por Jorge Figueroa Clausen en su cuenta de X.

Dentro del audio también se menciona al diputado del Partido Liberal Francisco González, que habría hecho un acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, para la elección del personero municipal.

La publicación se conoció en la tarde del martes 8 de mayo y en la red social no se hicieron esperar las reacciones, “Regresó dice, ahora van a decir que con Rodolfo y Juan Carlos no hubo”; “A mi también me lo contaron gente que esta trabajando en la Alcaldía”; “Están mamados de escuchar cuanto se van a ganar”; “Ahí se va la platica del predial...”; “La liga anticorrupcion tambien era de como se repartian la liga”: fueron algunos de los mensajes.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán señaló que se busca hacerle frente al microtráfico, así como a la accidentalidad vial - crédito @soyjaimeandres / X

En diálogos con el diario El Tiempo, el ex concejal Carlos barajas señaló queno ha cometido ninguna irregularidad para la elección del personero y que esas voces estarían hechas por la inteligencia artificial para dañar su imagen.

“Ahora está de moda enlodar a las personas, ahora se pueden acomodar las conversaciones y poner un diálogo en algo que no ocurre, yo no he participado en ninguna actividad en donde me siente para negocios, no tengo relación con ningún concejal del 2024, estoy totalmente al margen de cualquier actuación que se surta en el concejo, estoy tranquilo”, expresó Barajas.

El ‘Bukele colombiano’ aseguró que la “migración” aumentó la criminalidad en Bucaramanga

Desde su toma de posesión el 1 de enero, Jaime Andrés Beltrán ha estado en el centro de la polémica en Colombia, especialmente por su manejo de las políticas de seguridad en Bucaramanga. Bajo su mandato, la seguridad ha sido una prioridad, aunque la situación en la ciudad no parece haber mejorado sustancialmente.

Beltrán ha atribuido este fenómeno, en parte, a la llegada de migrantes, específicamente señalando un aumento en la delincuencia relacionada con ellos.

El alcalde de Bucaramanga estableció la lucha contra los criminales como una de las banderas de su gestión - crédito Prensa Jaime Andrés Beltrán/ Colprensa

“En Bucaramanga hemos asumido la migración como un tema humanitario que debe enfrentarse de forma social, pero también entendiéndolo como un fenómeno que ha aumentado la criminalidad y eso es innegable”, afirmó Beltrán en su cuenta de X, destacando la política dual que su administración ha adoptado respecto a la migración.

Por un lado, ofrece oportunidades a aquellos dispuestos a contribuir positivamente a la ciudad; por el otro, asegura que las autoridades harán “respetar la ciudad” frente al agravante de la criminalidad.

Esta postura ha resultado en la captura de 600 personas de nacionalidad venezolana, un número que, según el alcalde, continúa incrementándose. El enfoque en la nacionalidad de los detenidos ha intensificado el debate sobre la gestión migratoria y la seguridad en Bucaramanga, poniendo de manifiesto las complejidades de abordar estos desafíos en un entorno urbano.