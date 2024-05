Por qué el juez del ‘Desafío XX” nunca se quita las gafas oscuras: “Nadie me reconoce”

Sebastián Martino destaca con su rol de juez en el ‘Desafío’ -crédito @Raymond2060 -@MrSpoiler8/X

El Desafío, un reality que ha mantenido cautivada a la audiencia colombiana durante dos décadas, recientemente ha celebrado su vigésimo aniversario con una nueva temporada más intensa y desafiante.

En medio de esta edición se destaca la participación de Sebastián Martino, el juez del programa, que con su frase “preparados, listos, ya” no solo ha marcado el inicio de cada competencia, sino que se ha convertido en una seña de identidad del reality.

Martino, de origen argentino, comenzó en El Desafío desde su primera temporada, sumando casi dos décadas de permanencia en el formato, exceptuando el 2011. A lo largo de estos años, ha estado detrás de más de 1.600 competiciones, demostrando su ingenio y capacidad para vigilar que todo este en orden durante las pruebas que enfrentan los participantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sebastián Martino ha estado presente en 'El Desafío' desde su primera temporada - crédito @MrSpoiler8/X

Antes de su papel como juez, Martino experimentó la competencia desde dentro, consagrándose como el primer ganador de Expedición Robinson Argentina en 2002. Esta experiencia no solo le abrió las puertas al mundo de los realities de supervivencia, sino que también marcó el inicio de su travesía en Caracol Televisión, en el cual ha contribuido desde entonces en diversos formatos de reality y grandes producciones. Según reveló en una entrevista para El Colombiano, su llegada a Colombia fue definitiva, desembocando en una carrera de 22 años en la cadena televisiva y consolidándose como una figura clave en el equipo creativo detrás de El Desafío.

“Me conocían porque habían visto el programa que gané, la productora para venderles el formato les mostró ese programa, entonces me sentí en casa y empecé a parchar y andar con ellos, tuve un romance con una de la producción y como todos los extranjeros la vine a visitar a Colombia y aquí me quedé (...) En 2004 nos llaman y nos dicen que, el canal quiere un reality de aventura, entonces nos sentamos y diseñamos el Desafío”, expresó el juez para el medio.

El juez del Desafío siempre viste de negro y no se separa de sus lentes característicos -crédito @Raymond2060/X

Martino se dedica a la producción y dirección de las pruebas, pero también ha logrado cultivar un aire de misterio en cuanto a su participación frente a las cámaras. Curiosidades sobre su vida personal, como su decisión de vestir siempre de negro y no separarse de sus características gafas, han intrigado a los seguidores del programa.

Aunque en una aparición en The Suso’s Show bromeó sobre el motivo detrás de sus lentes, admitió que es parte del “personaje” que ha construido como juez, permitiéndole mantener un perfil bajo una vez terminadas las grabaciones. Contrario a su persona en pantalla, su vida fuera del Desafío es tranquilamente familiar; casado y padre de dos hijos.

Sebastián Martino, el juez del Desafío, reveló su estrategia para pasar desapercibido -crédito @jotadavidrivas/X

“Es que tengo un problemita en la vista y por eso no me las quito. No, mentiras, es el personaje, siempre estoy con los lentes cuándo estoy de juez y si me los quito, nadie me reconoce”, reveló el argentino para el programa.

La producción de El Desafío ha llevado a sus equipos a localizaciones exóticas alrededor del mundo, desde Senegal hasta Trinidad y Tobago, y ha enfrentado los desafíos propios de cada lugar, adaptándose a diversos entornos desde playas hasta “box” en Colombia. Martino recuerda con particular afecto las ediciones grabadas en África, resaltando la conexión establecida con el pueblo senegalés y la magia que aquella temporada aportó al programa.

Antes de su fama en el Desafío, Martino fue concursante y ganador de Expedición Robinson Argentina -crédito captura video Caracol Televisión

“Fue una satisfacción grande que el canal haya creído en nosotros, en 2013 llevamos 170 personas a África en lo que yo llamo un salto de fe del canal. Eso sumado a que el pueblo senegalés es maravilloso y le terminó de dar una magia a esa temporada. Todavía me escribo con los traductores senegaleses de la época, quedamos conectados emocionalmente de parte y parte, fue muy linda esa experiencia”, reveló para el medio.