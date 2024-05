Ella es Mafe Walker: por qué se hizo reconocida la reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’

Mafe Walker fue la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos’-crédito cortesía/prensa del Canal RCN

María Fernanda Walker Saldarriaga, más conocida como Mafe Walker, fue eliminada del programa La casa de los famosos Colombia. La colombiana estuvo en riesgo de eliminación en varias ocasiones; sin embargo, por sus compañeros y ayuda al público se había salvado, pero esta vez los votos no fueron suficientes para que se quedara en la casa “la guía espiritual”.

Con 46 años, Walker consiguió la fama internacional, particularmente en Colombia y México, por asegurar que posee la capacidad de dialogar con seres extraterrestres y de elevar la energía de las personas a través de “secuencias vibracionales solares”. Según declaraciones propias, esta interacción comenzó a intensificarse a partir del 2012, cuando dice haber experimentado la apertura de un portal dimensional.

Los videos que compartió en plataformas como TikTok e Instagram le han servido de escenario para divulgar su habilidad de comunicarse en un “lenguaje alienígena” que, según sus palabras, se traduce en mensajes cifrados de significado espiritual profundo para la humanidad.

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, expresó Walker en uno de sus videos más virales.

Esta colombiana también hizo una aparición sorpresiva en La casa de los famosos Colombia, donde a pesar de sus esfuerzos, se convirtió en la quinta eliminada al no conseguir los votos suficientes la competencia. Sus intervenciones en el programa, cargadas de referencias a su conexión con otros mundos, genero tanto curiosidad como escepticismo entre el público y otros participantes.

Walker relató, en un tono de vulnerabilidad y humanidad, aspectos íntimos de su vida en una sección del programa La casa de los famosos llamada La Línea de la Vida. Compartió las tragedias personales que enfrentó, como la pérdida de su hermano a los 14 años y su divorcio, aspectos que, según ella, forman parte de su evolución espiritual y de su conexión con seres de otras dimensiones.

“Mi hermano fallece 1999 a sus 14 años tras leucemia linfática aguda, es uno de mis mayores dolores y hablar de eso es algo muy difícil”, confesó la colombiana.

La bogotana también habló acerca de su infancia, la cual fue muy difícil debido a que sufrió de bullying: “Mi infancia fue muy especial, muchos valores, mis papás siempre han estado. Desde pequeña he tenido dones y en el colegio sufrí de bullying, si yo lo expresaba me tildaban de loca entonces yo me lo callaba”, añadió.

Los comentarios públicos hacia Mafe Walker van desde la incredulidad y hasta el apoyo, pasando por quienes exigen respeto hacia sus creencias. Mientras algunos cuestionan la legitimidad de su “idioma extraterrestre”, otros defienden a Walker como un ser excepcional con un mensaje importante para el mundo.

“Desde muy pequeña he sentido sensaciones extrasensoriales (...) emito emanaciones vibracionales que te conectan con el recuerdo del corazón. Y al conectar con el corazón se conecta con el gran recuerdo de dónde venimos nosotros, se recuerda el para que estamos en la Tierra”, afirmó Walker, resaltando una vida entera de experiencias que, según ella, la predispusieron a estos contactos interdimensionales. Su fascinación por la cultura maya y su residencia en México refuerzan esta conexión con lo místico y lo ancestral, creando un puente entre las tradiciones del pasado y las narrativas futuristas de contactos extraterrestres.

Hoy, Mafe Walker continúa siendo un fenómeno mediático complejo, una figura que navega entre la espiritualidad y el entretenimiento, cuyo discurso despierta tanto interés científico como cultural. Se espera que su salida del programa le ayude a continuar su camino en las redes sociales y llegar a más público para seguir su camino como “guía espiritual” .