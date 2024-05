Nany Pardo, la ex de Agmeth Escaf, es la nueva cónsul de Colombia en Chile

María Antonia Pardo, su nombre de pila, ha sido una de las más fieles defensoras del presidente Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

María Antonia Pardo, reconocida comunicadora social y figura sobresaliente en el entorno político colombiano por su relación con el congresista Agmeth Escaf, asumirá el cargo de cónsul de Colombia en Chile, sucediendo a Sebastián Guanumen en el puesto.

El anuncio fue oficializado durante la mañana de lunes 6 de mayo, aunque la firma del decreto por parte del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, se realizó desde el 3 de mayo. La designación de Pardo, que ha sido una defensora y crítica del Gobierno de Gustavo Petro, destaca su trayectoria en diversos roles comunicacionales y en la promoción internacional de Colombia.

“La señora María Antonia Pardo Jiménez ejercerá las funciones de cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, República de Chile, y se desempeñará como Jefe de la Oficina Consular”, confirma el decreto expedido por el Gobierno nacional.

María Antonia Pardo, que también asumió previamente como gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en Procolombia, tomaría posesión de su nuevo rol en la próxima semana en una ceremonia presidida por el embajador Sebastián Guanumen en Santiago de Chile.

Nany Pardo fue esposa de Agmeth Escaf, el representante más cercano a Verónica Alcocer - crédito Instagram

De hecho, la nueva funcionaria del Gobierno ya está adelantando el curso diplomático exigido por la Cancillería para este puesto. Su experiencia incluye la jefatura de prensa en la campaña del actual presidente Gustavo Petro y su trabajo en el Ministerio del Interior como asesora de comunicaciones, consolidando su perfil como una especialista en periodismo con un enfoque en finanzas y relaciones internacionales.

El rol de Pardo en la promoción de Colombia en el extranjero ha sido destacado, especialmente por su defensa del Gobierno en diversas controversias, como la inversión de 4.588 millones de pesos en el arriendo de una casa en Davos para promocionar la marca país.

En su momento, Pardo argumentó que “el jefe de Estado colombiano era un ‘visionario’ por alquilar una vivienda en esa ciudad suiza”, frente a las críticas por los costos de la operación. Además, su trabajo en Procolombia y su cercanía con figuras clave del Gobierno, incluyendo la primera dama, Verónica Alcocer, le han conferido una posición significativa dentro del panorama político colombiano.

A lo largo de su carrera, Pardo no ha escatimado en emitir críticas a ciertas designaciones gubernamentales, como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo en sus respectivos cargos como directores del Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Incluso, en varios momentos han destacado su capacidad para manejar la diplomacia y la comunicación en las entidades públicas a las que ha pertenecido, no solo en sus funciones ejecutivas, sino también en su interacción con el público y en las redes sociales.

Pero Nany Pardo también ha estado en el centro de conversaciones sobre posibles cargos de alto nivel dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), lo que subraya su influencia y posición en el Gobierno actual.

Su vínculo con el Pacto Histórico y su liderazgo en el departamento de Atlántico, junto con su defensa de las acciones del Gobierno nacional, especialmente en los casos de alto perfil como el escándalo de Davos, han solidificado aún más su perfil como una líder opinante y decisiva en el contexto político colombiano.

“Lo correcto no es burlarse de quienes no tienen ni idea de qué se trata esto y por qué tantos países montan ‘casas’ en la calle principal del pueblo y no ‘stands’, como sugieren algunos congresistas y periodistas que hablan desde el más profundo desconocimiento”, escribió Pardo en su momento a través de X.

De momento, la nueva diplomática no se ha referido a su nombramiento, aunque sí ha hecho fuertes críticas por cómo se ha manejado las acciones del presidente en La Guajira, que incluyó la donación de bicicletas para el transporte de agua.

“Luego de tremendo esfuerzo mancomunado entre Gobierno, Grupo Aval, gobiernos locales, y otras empresas que se unieron para darle forma a Misión Guajira: ¿cómo es posible que la noticia sean las bicicletas donadas por Claro para que ciudadanos puedan llevar sus bidones de agua?”, criticó Pardo.