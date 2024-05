La transformación de director de la Dian a Mr. Taxes: “El afecto de la gente en la calle se siente bien”

El director de la Dian habló sobre su influencia en redes sociales - crédito Montaje Infobae

Desde su llegada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes se ha transformado en una de las personas más populares en redes sociales, lo que ha hecho que sus seguidores se refieran a él como Mr. Taxes o señor impuestos en español.

En diálogo con Infobae Colombia, Reyes habló sobre su trabajo en la Dian, el impacto que ha tenido la estrategia de comunicación de la entidad y cómo esto ha cambiado su día a día.

En primer lugar, Reyes habló sobre su llegada a la entidad y los problemas que tiene la Dian, asegurando que en los gobiernos pasados no hubo compromiso para corregir estos inconvenientes y reveló que actualmente están contratando de manera masiva para poder cumplir con todas las obligaciones.

“En estos momentos la entidad está en un buen momento gracias al compromiso de este gobierno de fortalecerla, lo que se estima que le cuesta al Estado en términos de recaudo es más o menos 100 billones de pesos, entonces hablar de esa suma que se ha perdido por evasión es muy importante y desafortunadamente en el pasado no se le había apostado al fortalecimiento de la entidad. Encontré una entidad con mucho menos personal que el que se necesita para un país que ya es miembro de Ocde”.

Entrando en detalles sobre la ampliación de personal en la entidad, Reyes se mostró preocupado por la forma en la que se contrataba en el pasado, por lo que expuso que ahora la Dian cuenta con un sistema en el que las personas son contratadas por sus méritos.

“Encontré que, aunque la constitución es clara en que los cargos públicos deben ser ocupados bajo un concurso de méritos, esto se ha embolatado, son muy poquitas las que han implementado el espíritu de esta norma… Creamos un sistema en el que todos los cargos que van quedando vacantes tienen que ser surtidos por concurso de méritos y gente que estuvo a punto de ocupar esos cargos antes, más concursos anuales de ascenso y descenso, aquí en la Dian ya tenemos una dinámica de concurso anual”.

Otro punto expuesto por el director de la Dian estuvo enfocado en la entrega de contratos en la entidad, comparando la distribución de estos con una torta de cumpleaños.

“Reflejaba muchas prácticas en las que parecía que, si la modernización consistiera en hacer un ponqué de cumpleaños, es como si le hubiéramos dado una tajada a un contratista distinto, era una cosa sin armonía, no innecesariamente indebido, pero no llevaba a una interacción armónica de las partes y que buscaban remplazar funciones que tienen que ir desde el liderazgo de la administración. Encontramos una entidad en la que los ciudadanos no se sentían en comunicación”.

Sobre los retos que tiene en estos momentos, Reyes habló del sistema aduanero, pero también aprovechó para asegurar que el trabajo de la entidad debe ser buscar a verdaderos evasores y no a los ciudadanos de a pie.

“Uno de los retos es dedicarnos a fiscalizar evasores y no personas a las que se le pasó dos días la declaración de renta, hay un plan para dejar una entidad que sea referente a nivel internacional a nivel de países de altos ingresos”, declaró el director de la Dian.

Sobre la estrategia de comunicación que han llevado a cabo en la Dian desde su llegada, Reyes afirmó que su experiencia como profesor fue una ventaja para tratar de tener una comunicación directa con la ciudadanía.

“Yo creo que desde un principio fue claro que queríamos hacer eso, que las finanzas públicas, el recaudo de impuestos y aduaneros estuvieran al alcance de todos, yo por mi trayectoria como profesor universitario tenía una cierta idea de aterrizar temas ladrilludos a gente que se encuentra con esos temas por primera vez, una vez que teníamos la misión se empieza con intento y error”.

Desde que en redes comenzaron a llamarlo Mr. Taxes, Reyes ha tenido que cambiar varios aspectos de su vida; sin embargo, aseguró que es gratificante y toma como una responsabilidad el cariño que recibe en las calles.

“Ha sido un cambio muy sorprendente y muy gratificante, la estima y el afecto de la gente en la calle se siente bien, además le infunde a uno un sentido de responsabilidad muy grande, cada vez que se me acerca alguien yo lo que pienso es que hay que responder a esas expectativas”.

Por último, el director de la Dian remarcó que lo que busca con sus videos es hacer entender a las personas que el sistema tributario es importante en todo momento.

“Una de las cosas a las que le he apuntado en mi carrera es a buscar que la gente entienda que las finanzas públicas son suyas, son de todos, porque en últimas cuanta plata gasta el gobierno, son cosas que decide la ciudadanía a través de la conciencia y decisiones de su voto. En la medida que mi trabajo sea útil para que la gente vea que es así como puede darles un giro a estos recursos, pues no ha sido en vano”.