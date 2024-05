A falta de carrotanques de agua en La Guajira, Presidente Petro entregó bicicletas con bidones

Unas bicicletas con bidones para llevar agua, entregó el presidente Petro en La Guajira. (Crédito: Ungrd / Presidencia de la República)

Durante la entrega de una planta que potabiliza agua a tres comunidades indígenas, el sábado 4 de mayo, como parte de la campaña ‘Misión La Guajira’, con la que a través de una alianza con empresas privadas se busca llevar saneamiento a las zonas donde carecen de ese servicio vital, el jefe de Estado, Gustavo Petro, entregó bicicletas adaptadas para transportar el líquido.

“Con el objetivo de garantizar la movilidad de las comunidades de La Guajira, la organización World Bicycle Relief ha entregado bicicletas adaptadas para el transporte de agua y alimentos (sic)”, publicaron en la cuenta oficial de la Presidencia de la República, de la red social X.

Agregaron que los vehículos de cero emisiones, también se podrán usar para que los menores de las comunidades ancestrales puedan ir a clases.

“Permitir que los niños y niñas se trasladen hasta sus escuelas. El director de la organización y el Presidente @PetroGustavo llevaron a cabo una entrega simbólica a niños y niñas Wayúu. También, el Presidente @PetroGustavo hizo la entrega de un árbol de níspero a la autoridad territorial Wayúu de Kaikashi (sic)”, informaron junto con un video de la entrega de las bicicletas.

(Crédito: Presidencia de la República)

Sin embargo, esa donación provocó indignación entre usuarios de X, ya que señalaron que se trataba de ciclas con bidones amarrados.

“Este es el chiste cruel que le han hecho a la guajira y al país hasta el momento. “bicicletas adaptadas” le llaman a amarrarle un galón viejo con una cabuya a una bicicleta común y corriente?? y esa tal organización (si es que existe) world bycicle relief se presta para eso?? (sic)”, reprochó Tweety 𝕏 (@tuitieme).

Y es que esta entrega se da justo cuando se conocieron nuevas revelaciones por el escándalo de presuntos hechos de corrupción con la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades que padecen por la ausencia del servicio en el mencionado departamento.

Entre ellas el anuncio, con miras a obtener un principio de oportunidad con la justicia, de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de entregar toda la información que tendría acerca de todas esas supuestas irregularidades con la adquisición de los carrotanques y que involucraría a congresistas, así como a altos funcionarios del Gobierno Nacional.

De acuerdo con la versión de Pinilla, el presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y el del Senado, Iván Name, supuestamente recibieron 4.000 millones de pesos derivado del contrato para la adquisición de 40 carrotanques con los que esperaba que se abasteciera de agua al departamento. En esa licitación se invirtieron 46.800 millones de pesos, pero habría serios indicios de que tendrían sobrecostos.

Sobre ese tema, el presidente Petro también se refirió durante el evento con las empresas privadas y las comunidades ancestrales.

“Hay un poder político destruyendo el agua, un poder dentro de la misma comunidad, que decide a quién se le entrega el agua, a quién no. El problema de La Guajira no es que no haya agua, es cómo se distribuye el agua”, aseveró.

Recordó que en su intento para poder garantizar el acceso de ese servicio a la población se han encontrado con varios problemas, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de los decretos con los que buscaba trabajar por ese fin.

“Hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos a aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata”, afirmó.

Por cuenta de estos hechos, el Gobierno Nacional solicitó la renuncia de otros dos funcionarios Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones, y Andrés Idarraga, secretario de Transparencia para la Presidencia a quienes también salpicó Pinilla.