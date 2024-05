Tras un año del rescate de los niños del Guaviare, dieron detalles de cómo sobrevivieron: nunca se encontraron con el perro Wilson ni les llegó comida

Los menores sobrevivieron gracias a que comieron corozo de la selva - crédito diseño Jesús Aviles/Infobae.

El accidente de una avioneta el primero de mayo de 2023 en la densa selva amazónica del Guaviare causó conmoción en Colombia, pues debido al impacto murieron el piloto, un líder indígena y la madre de cuatro niños, los cuales sobrevivieron, no solo al siniestro aéreo, sino a las inclemencias de la jungla por más de un mes.

A un año del accidente, la Aeronáutica Civil reveló detalles de cómo sobrevivieron los hermanos Mucutuy y de la travesía del comando especial integrado por 211 personas: 119 militares y 92 indígenas en la denominada Operación Esperanza.

De acuerdo con la Aerocivil, durante la búsqueda de los menores por más de un mes, fueron utilizadas once aeronaves de la Fuerza Pública, las cuales acumularon un total de 286 horas de vuelo, en las que hicieron reconocimiento visual, lanzaron bengalas, volantes y de kits de comida; sin embargo, los hermanos Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien Noriel (4 años) y Cristin Mucutuy (menos de un año), nunca encontraron la comida ni nada de lo que lanzaron.

El informe publicado por las autoridades detalla que el grupo de búsqueda de la Operación Esperanza que se movilizó por tierra caminó más de 4.450 kilómetros y se valió de todo tipo de recursos para hallar a los niños, hasta el punto de emplear un sabueso de búsqueda con entrenamiento militar llamado ‘Wilson’ que, contrario a lo que se creyó al principio, nunca se encontró con los menores.

“La niña (Lesly Mucutuy) dice que no hubo caninos con ellos, fue enfática en eso. Sabemos lo que ha significado y sigue significando el canino Wilson para la búsqueda, la supervivencia, pero ella manifiesta que no estuvieron acompañados por Wilson o cualquier otro canino; sin embargo, eso no demerita la valentía del canino, de sus guías, de otros animalitos que participaron en la búsqueda”, dijo Miguel Camacho, director investigador de accidentes de la Aerocivil, en diálogo con Blu Radio.