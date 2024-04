Miguel Bueno habló de Ornella y de su exnovia: reveló si tiene planes de volver con ella

Miguel Bueno habló de su expareja, Carolina Pico, y de lo que realmente sintió por Ornella Sierra en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Instagram y RCN/Montaje Infobae

La casa de los famosos Colombia ya completó su semana número 12 de convivencia y dio a conocer su siguiente eliminado en la gala de eliminación del pasado domingo 28 de abril. Por contar con la menor cantidad de votos de los televidentes, el cantante Miguel Bueno – hermano del también cantante Pipe Bueno –, se despidió del programa de telerrealidad al tener poco más del 10% de los votos, siendo superado por escaso margen por Camilo Pulgarín.

Su salida causó cierta sorpresa, pues más allá de que su participación no fue bien recibida entre un sector de los usuarios que lo acusaron de ser un “mueble” en el reality show del Canal RCN y ViX, se esperaba que el vallecaucano pudiera contar con el apoyo de los seguidores no solo de Pipe Bueno, sino de su pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W. Al final esto no bastó y tuvo que abandonar la casa luego de 24 días de encierro.

Tras despedirse del premio mayor, Miguel habló en Buen Día Colombia, el programa matutino del Canal RCN, acerca de su participación en el programa de telerrealidad y sus próximos pasos. Uno de los temas especialmente sensibles tuvo lugar cuando se habló de Carolina Pico, creadora de contenido con la que Miguel mantuvo una relación que finalizó en 2023, sin dar a conocer las causas.

En primera instancia, aclaró que la ruptura tuvo lugar antes de que se presentara la oportunidad de sumarse a La casa de los famosos Colombia. “No tuvo nada que ver”, indicó. “La oportunidad de entrar a La casa de los famosos Colombia llegó después de haber terminado la relación. Entonces no, la casa no tuvo partido en esa decisión, realmente”.

Miguel Bueno no descartó una reconciliación con Carolina Pico tras finalizar su participación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carolinapicorio / X

Miguel afirmó que no había tenido contacto con Carolina en las horas posteriores a su salida del programa de telerrealidad, y mostró su sorpresa cuando la presentadora Viena Ruiz le reveló que la creadora de contenido le pidió a sus seguidores que no le mostraran nada de la participación de su ex en La casa de los famosos Colombia, especialmente luego de que se difundiera su escena del beso con Ornella Sierra y expresara que “para acá no vuelva ni a mirar”.

“No tenía ni idea”, expresó Miguel. “Comprendo su sentir, yo creo que es difícil, si para mí era difícil estando allá, que no podía ver nada… uno siente un montón de cosas. Me estoy desayunando esa noticia”, manifestó.

Frente a la posibilidad de una reconciliación con Carolina, el cantante afirmó que todavía es demasiado pronto para responder esa inquietud, pero que no cierra ninguna puerta. “Yo creo uno no puede decir que nunca. No he tenido la oportunidad de hablar con ella, acabo de salir de la casa. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, declaró.

Miguel Bueno aseguró que sus "piquitos" con Ornella Sierra no fueron más allá de la dinámica de actuación que estaban cumpliendo en ese momento - crédito RCN

Justamente, la cuestión de Ornella fue otro de los temas que se abordaron en la charla, concretamente frente a la inquietud de si había sentido algo por ella durante el tiempo que estuvo en la casa. Frente a esto, el cantante fue claro al expresar que se trató solamente de una dinámica propia del juego.

Inclusive, negó que se tratara realmente de un beso. “Eso no llegó a ser beso. Fueron dos piquitos, yo creo que uno está en la escena, y de hecho Diana [Ángel] ahí fue muy estricta con nosotros de tomarlo con seriedad. Cuando es verdad que uno siente algo, ese piquito, ese besito o como lo quieran llamar, se siente en todo el cuerpo. Este no fue el caso. Lo estábamos haciendo por la comida, por distintas cosas. Fue muy distinto”, explicó.

Miguel también habló acerca de la actriz y aseguró que su deseo de abandonar la casa es real. “Tuve la oportunidad de hablar con Dianis a solas, antes de ir al posicionamiento, y yo siento que ella realmente se quiere ir. Es genuino lo que ella siente”, dijo.