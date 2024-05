Manuela Gómez está preocupada por amamantar a su bebé: “No sé si me dañaron los senos en tantas intervenciones”

Manuela Gómez fue una de las participantes destacadas de 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito @manugomezfranco1/Instagram

Manuela Gómez reapareció en sus redes sociales a poco tiempo de tener a su bebé. En un video que hacía parte de una dinámica de preguntas y respuestas, detalló que su embarazo no ha sido un proceso fácil, debido a que le preocupa que algunas de las intervenciones físicas que se ha hecho puedan afectarle.

“Esa es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo, porque yo me he intervenido los senos por ahí diez veces, entonces no sé si en alguna de tantas intervenciones me abran dañado los conductos para amamantar, y además nunca me preocupé por eso, porque en mi mente no estaba segura de si iba a tener un hijo, si pasaba bien y sino, me quedaba sola, normal”, comenzó diciendo la paisa en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A pesar de eso, reveló también que hace algunas semanas se realizó otro procedimiento. No obstante, este último no le afecta de ninguna manera. “Me quité las pestañas para poder ensayar el producto que voy a sacar. La idea es que la gente vea que el producto sí es efectivo, por eso les muestro que me quedé sin pestañas. Yo digo que más o menos en un mes deberían estar creciéndome”, expuso.

Manuela Gómez, a diferencia de Epa Colombia, no hará baby shower - crédito @epa_kera100k/Instagram

Finalmente, la antioqueña se refirió a los padecimientos emocionales que ha tenido durante su gestación. De hecho, confesó que a veces ni siquiera quiere ver a su compañero sentimental, debido a los cambios de ánimo o episodios de tristeza que ha pasado por el desorden hormonal.

“Estoy embarazada, hormonalmente no soy la misma persona. Entonces él comprende la situación, porque a veces sí lo quiero ver y a veces no lo quiero ver ni a él, ni a nadie”, siguió diciendo la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele en sus perfiles oficiales.

La exprotagonista de novela dijo que a veces no quiere estar con su pareja, a raíz de los cambios hormonales - crédito Manuela Gómez/Instagram

¿Quién es Manuela Gómez y por qué es famosa?

Manuela Gómez, conocida por su participación en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele, ha trazado un camino lleno de altibajos en el mundo del entretenimiento desde su aparición en el programa. Esta exparticipante del reality, emitido por un canal colombiano, logró captar la atención del público gracias a su fuerte personalidad y su inconfundible estilo, elementos que la convirtieron en una de las figuras más recordadas de su edición.

Tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, Manuela se ha dedicado a construir su marca personal, aventurándose en diversos proyectos que incluyen desde la creación de contenido en redes sociales hasta el lanzamiento de su propia línea de productos de belleza. Gómez ha sabido aprovechar su popularidad para establecerse como una influencer en el competitivo mundo digital, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional, atrayendo a miles de seguidores.

A través de sus redes sociales, Manuela Gómez ha compartido detalles de su vida personal - crédito @manugomezfranco1/Instagram

Además de sus emprendimientos en el mundo de la belleza y las redes sociales, Manuela ha participado en otros proyectos televisivos, demostrando su versatilidad como personaje público. A pesar de los desafíos y las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, ha mostrado una notable capacidad de resiliencia, redefiniéndose y adaptándose a las nuevas tendencias del entretenimiento y la comunicación digital.

Manuela Gómez no solo se ha limitado al ámbito empresarial y de entretenimiento, también ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas de salud mental, compartiendo su experiencia personal y fomentando una conversación abierta sobre el bienestar emocional. Esta faceta de su vida ha contribuido a que su imagen pública evolucione, pasando de ser una figura controvertida a convertirse en una voz que inspira y motiva a sus seguidores a cuidar de su salud mental.

En resumen, la carrera de Manuela Gómez tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele se ha caracterizado por su constante evolución y la búsqueda de nuevas formas de conectar con su audiencia. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las dinámicas cambiantes del mundo digital la ha posicionado como una figura relevante en el ámbito de las redes sociales y el emprendimiento en Colombia.