Daniel Quintero acompañó las movilizaciones en Bogotá y dio luces de sus aspiraciones presidenciales en 2026

Daniel Quintero dejó claras sus aspiraciones presidenciales en 2026 -crédito @QuinteroCalle / X

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó a las marchas del primero de mayo, abanderadas por el Gobierno de Gustavo Petro, enviando un mensaje contundente de sus aspiraciones políticas para 2026.

El político antioqueño llegó a la capital de Colombia con una camiseta distintiva que lleva el 4+, además, se representar en una herramienta, su lema de ‘Somos la llave del cambio’:

“La movilización no puede parar. El salario no será justo si no permite el ahorro. La pensión no será justa si no incluye a los campesinos. La salud no será justa si necesita tutelas. #SomosLaLlaveDelCambio”, fue el mensaje de Quintero, vía X.

Daniel Quintero marchó en Bogotá -crédito @QuinteroCalle / X

Noticia en desarrollo...