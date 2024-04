Estas son las ‘mentiras’ de los ‘influencers petristas’ sobre la reforma pensional, según un generador de contenido

Algunos mitos y noticias falsas que circulan sobre la reforma pensional aprobada en el Senado - crédito montaje Infobae Colombia con fotografías de Ernesto Guzmán/EFE y Colprensa

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno nacional. Entre los aspectos más destacados se encuentra la creación de un fondo de ahorro público para garantizar las pensiones y la instauración de un único sistema, que en el que no compitan los fondos privados (AFP) con Colpensiones.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma ahora debe pasar por la Cámara de Representantes para enfrentar dos debates adicionales y así poder convertirse en ley. Sin embargo, la noticia ha venido acompañada de una serie de falsedades que han circulado sobre el contenido de la reforma.

Tanto simpatizantes del Gobierno como seguidores de la oposición han difundido varios mitos que distan considerablemente de lo que realmente establece el texto aprobado en el Senado. El influenciador Eduardo Mestre ha señalado algunas de estas noticias falsas.

“Los fondos privados dejarán de existir con la reforma”

Se ha difundido el rumor de que los fondos privados de pensiones dejarán de existir o perderán millones de pesos debido a la reforma. Para ilustrar esto, Mestre adjunta un video de Levy Rincón, quien en tono sarcástico, dice que “¿Quién quiere pensar en el pobre Luis Carlos Sarmiento Angulo, que se va empobrecer? porque es dueño de la mitad de los fondos privados de pensiones y se quedará sin recibir millones de pesos”.

Sobre este punto hay una verdad, Sarmiento Angulo sí es dueño de Porvenir, uno de los dos fondos que concentra alrededor del 90% de los cotizantes a AFP. De hecho “el sistema colombiano tiene la administración de ahorro pensional más concentrado de América Latina”, dijo a este medio el experto y profesor de la Universidad de los Andes Daniel Mantilla.

No obstante, no es cierto que los fondos privados vayan a dejar de recibir cientos de millones de pesos. Mestre señala que el artículo 15 de la reforma establece una comisión alta hacia estos fondos: el Estado les pagarán una comisión del 0,7% sobre todo el ahorro acumulado de las pensiones. Esto, según Bloomberg, podría representar unos 750 millones de dólares anuales.

“El 80% de las pensiones públicas se destina a políticos y élites”

Otro mito es que el 80% del presupuesto en Colpensiones va para pagar a “políticos y a las élites más asquerosas sus pensiones multimillonarias”, como dice el influencer petrista Hernán Muriel. Mestre explica que esta es una malinterpretación de los datos. Ese porcentaje sale de un estudio realizado durante el gobierno Duque que indica que Colpensiones pone un excedente del 80% para subsidiar las pensiones de todos los que se pensionan por el fondo público (de las élites o no).

No obstante, Muriel no está tan lejos. Y es que el 20% más rico de los pensionados se queda con más de la mitad de los subsidios que debe poner Colpensiones, es decir, más de nueve billones de pesos, según indicó La Silla Vacía con base en un informe de Fedesarrollo.

Esto sucede porque Colpensiones necesita subsidiar a las personas que se pensionan allí para cumplir con asignar como mesada el 65% del promedio del salario de los últimos diez años. Entonces, entre más alto sea el salario, más alto es el subsidio. En este sentido, la reforma sí ayudaría a que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan, poniendo un umbral máximo de cotización dentro del fondo público para que las personas con más ingresos no puedan tener un elevado subsidio.

“Todos los adultos mayores recibirán un bono pensional”

Finalmente, Mestre adjunta un fragmento de un video del concejal Julián Triana, en el que el cabildante indica que con la reforma todos los adultos mayores de Colombia recibirán un bono de entre 200.000 y 300.000 pesos, si no reciben pensión.

Sin embargo, la reforma indica que eso solo ocurrirá en caso de que las personas estén catalogadas en un nivel de Sisbén inferior a C3; es decir, esto corresponde a los 2,3 millones de ancianos más vulnerables. Sería imposible otorgar tal bono a la población que se queda sin acceso a la pensión, pues solo el 25% de los colombianos alcanzan las semanas mínimas de cotización.

“Van a expropiar el dinero de las pensiones”

Por su parte, la periodista Laura Camila Vargas hizo un video similar al de Mestre, mostrando algunas de las noticias falsas compartidas por simpatizantes de la oposición.

Uno de los mitos tiene que ver con una supuesta expropiación. Esto es falso porque el traslado de las personas de los fondo privados a los públicos no los dejará sin pensión. En el artículo 11 de la reforma se establece que las pensiones no pertenecen a la nación ni a las entidades que la administran; así como se fija que esos recursos no se pueden destinar a otro fin distinto al de las pensiones.

De hecho, para evitar tal situación, el Senado corrigió parte del texto y quedó fijado que será el Banco de la República, y no Colpensiones, el que administrará los fondos. El Banco de la República es una entidad independiente y no hace parte del Gobierno.

Tampoco es cierto que se deba aportar el 35% del sueldo a pensión; de hecho, el aporte es algo que no modifica esta reforma. Es decir, tal y como está actualmente, las personas solo deben cotizar el 16% de sus ingresos a ese fin.

Cabe mencionar que solo hasta el 1° de julio de 2025 entraría a regir la reforma pensional, de aprobarse en la Cámara, pasar la conciliación y la revisión de la Corte Constitucional. Entonces, aún le faltan por lo menos tres filtros.