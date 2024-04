Yeison Jiménez se disculpó por comentario a lo Pablo Escobar: “Caí en el juego del ego”

El artista del género popular pidió disculpas a sus seguidores por su comentario en una entrevista -crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez ha generado críticas y comentarios negativos, luego de que unas fuertes declaraciones que, incluso, llevó a que lo compararan con el tono de Pablo Escobar. Sin embargo, el intérprete de Aventurero ofreció disculpas a sus seguidores.

En medio de la entrevista a Los 40, el artista aseguró que no sentía miedo por su vida porque quienes quieran hacerle daño “se ponen una lápida en el cuello”.

Al artista caldense expresó: “Hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores (...) Sí, la cagué. Hice un comentario que sobraba. Vengo a decirle a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen. Caí en el juego del ego”.