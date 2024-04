Qué pasará con la restricción para el tráfico pesado en Chía: Alcaldía tomó nueva decisión

La Alcaldía de Chía ha anunciado la suspensión temporal de la restricción vehicular para carga pesada de más de 3.4 toneladas, inicialmente prevista para entrar en vigor el lunes 29 de abril. - crédito Diego Pineda/Colprensa

Esta medida afecta a los vehículos que transitan en un tramo de 850 metros en la entrada y salida del municipio, específicamente, en el sector de la glorieta de Jumbo y en el costado norte de la avenida Pradilla. La suspensión, que tendrá una duración de ocho días, se debe al descubrimiento de un grave daño en la malla asfáltica causado por un pozo de inspección de alcantarillado que ha comprometido el carril norte.

La emergencia fue detectada el domingo 28 de abril, lo que ha obligado a la administración municipal a iniciar una intervención de obra civil que se extenderá del 29 de abril al 5 de mayo. Durante este período, se realizarán perforaciones de más de cuatro metros de profundidad para reconstruir el área afectada, que presenta un hoyo de más de ocho metros de profundidad.

La realización de estas obras es una respuesta inmediata a los problemas de infraestructura que ha enfrentado el municipio debido al exceso de carga sobre la avenida Pradilla. El rápido actuar de los operarios de la empresa de servicios públicos de Chía, Emserchía, y de la Secretaría de Obras Públicas ha sido crucial para prevenir accidentes, especialmente para evitar que vehículos cayeran en el socavón recientemente descubierto.

Desde la Alcaldía de Chía, se hace un llamado a la paciencia y comprensión de los ciudadanos y visitantes ante las posibles demoras en la movilidad durante el desarrollo de estas obras, que buscan asegurar la integridad de la vialidad en uno de los accesos principales al municipio.

“Nos vemos en la necesidad de aplicar estos cambios para garantizar la seguridad y la operatividad en uno de los principales accesos a nuestro municipio,” declaró el alcalde del municipio, Leonardo Donoso, destacando la importancia de actuar de manera preventiva para evitar incidentes mayores, como el posible hundimiento de un tractocamión en un hueco de entre ocho a diez metros cúbicos.

En consecuencia, desde mañana, lunes 29 de abril, a las 6 de la mañana, se había programado iniciar la restricción vehicular para carga pesada, sin embargo, debido a las obras necesarias por la emergencia mencionada, dicha restricción ha sido suspendida. Por decreto 345 emitido el domingo 28 de abril, la restricción se pospone y comenzará el próximo lunes 6 de mayo a la misma hora, una vez se haya restablecido plenamente la operatividad de la avenida Pradilla.

El alcalde ha pedido paciencia a los conductores y a todos los afectados por este cambio, recordándoles la importancia de garantizar tanto la operatividad de la vía como la seguridad de quienes la transitan. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de un uso racional de la Avenida Pradilla para minimizar impactos en la movilidad durante el período de construcción y en el futuro.

A través de las redes sociales los habitantes del municipio reaccionaron a la decisión de movilidad tomada por la alcaldía, algunos de los comentarios cuestionaron la gestión, mientras que otros apoyaron al mandatario Donoso y su equipo de gobierno.

“Lo gracioso es que hace eso para presionar, y destruir el humedal con la vía de los andes y comenzar a vender los apartamentos a los que ya les tendrá su tajada... No lo hace por Chía, lo hace por usted. Lo hace por seguir llenando a Chía con apartamentos”, “No entiendo la lógica, ¿esto no debería dar más justificación a la restricción” y ”Ánimo alcalde estamos con usted, no se deje intimidar necesitamos la solución a la movilidad”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al anuncio oficial.