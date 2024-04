Audios entre Merlano y Benedetti: Laura Sarabia rechazó mención que le hicieron en un periódico

Laura Sarabia la mención que le hicieron en un periódico por un término misógino con la que la descalificaron en la conversación entre Merlano y Benedetti. (Crédito Colprensa)

Laura Sarabia, la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y una de las funcionarias más allegadas al presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la revelación de unos audios sobre una conversación entre la condenada excongresista Aida Merlano y Armando Benedetti, embajador en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

No obstante, no cuestionó propiamente la grabación que dio a conocer la revista Semana el sábado 27 de abril, sino en el hincapié que hicieron de un término denigrante en razón de género contra ella en otra publicación periodística.

“Este artículo de @elcolombiano es misógino, ruin y lo más doloroso para una mujer (sic)”, señaló a través de su cuenta oficial de la red social X.

Allí explicaron cuál era el significado de un improperio que usó el representante diplomático en uno de los apartes de la conversación que es típico en la región Caribe y que no es común en el resto del país.

Trino de Laura Sarabia sobre artículo en su contra. (Crédito: @laurisarabia / X)

Minutos después de que trinara Sarabia, la congresista del Pacto Histórico y la vigente vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, se solidarizó con ella y pidió apoyo a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

“Señores @FLIP_org independiente de los debates políticos, solicito pronunciamiento sobre este artículo que claramente es un acto de violencia política contra una mujer (sic)”, afirmó en su trino.

Además, solicitó al medio de comunicación implicado que retiraran la nota que realizaron sobre ese tema por ser “amarillista y machista” que era injustificable.

Se debe recordar que Sarabia inició en 2023 una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en contra de Benedetti por “violencia política en contra de la mujer”, luego de que Semana revelara otra grabación en la que el también excongresista la insultaba, según estableció en su momento el periódico El Espectador.

Ante el organismo multilateral dio a conocer los constantes ataques que sufrió por parte del embajador en la FAO, desde que se dio su nombramiento como jefe de gabinete del Gobierno Petro, hechos que salieron a relucir en medio del escándalo de las presuntas ‘chuzadas’ ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, que fue señalada de robarle una importante cantidad de dinero.

Trino de la senadora Pizarro en el que se solidariza con Laura Sarabia. (@PizarroMariaJo / X)

“Como mujer latinoamericana, fui recibida por el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo, para abordar el tema de violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género (sic)”, afirmó en un comunicado en agosto del año pasado.

Según lo que conocieron en El Espectador en esa ocasión, Benedetti mantenía un trato desobligante, misógino y grosero en su contra, así como infantilizaba sus funciones de su anterior cargo porque le exigía mantenerlo informado de todas las decisiones del presidente Petro.

Precisamente en esta nueva revelación de Semana, hay varios apartes en que tanto Benedetti y Merlano vuelven a referirse a Sarabia con improperios.

“Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé, cómo así que una estrategia con Aida Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente y no sé qué mondá”, se le oye decir a al diplomático en una de las conversaciones.

En su defensa, Bendetti desestimó los nuevos audios y aseguró que solo le siguió el juego a Merlano porque sospechaba que se trataba de un entrampamiento contra el Gobierno Nacional.

“NUNCA hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre actué siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella y de todo esto hay testigos. Con la señora Merlano NO SE HIZO NINGÚN PACTO A CAMBIO DE NADA, ni durante la campaña, ni posteriormente (sic)”, trinó.