Sacerdote denunció que curas del ‘santuario de la virgen de los sicarios’ piden derrocar al presidente Petro

Ramiro Arango denunció que desde la iglesia de la virgen de los sicarios piden derrocar a Gustavo Petro - crédito redes sociales / TikTok

La polémica ha envuelto a la Iglesia Católica colombiana, específicamente a uno de sus sacerdotes, tras la divulgación de un audio que ha generado controversia y cuestionamientos sobre el papel de algunos miembros del clero frente a la situación política y social del país.

En el mensaje, enviado a distintos grupos apostólicos de la parroquia María Auxiliadora, ubicada en Sabaneta, el sacerdote emite declaraciones fuertes sobre el actual gobierno colombiano, calificando al presidente de “demonio” y llamando a la unión de fuerzas para derrocarlo.

“Tal vez a algunos les incomode que les mande esto, pero no me puedo quedar con un cargo de conciencia para el día de mañana no lo hago por los avisos parroquiales, pero sí a los grupos que están en la parroquia para que tengamos presente que el país va muy mal y vamos a tener un dictador si todas las fuerzas no se unen, porque hay que derrocar a este demonio de presidente que tenemos, no quiero quedar con un cargo de conciencia. Quiero que también ustedes si lo consideran oportuno, lo reenvíen y lo compartan con otros buenas tardes”, dice el religioso en el audio.

El presidente electo Gustavo Petro generó división dentro de la Iglesia católica - crédito Gustavo Petro / X.

El hecho se produjo en una comunidad que ha sido infamemente conocida por su relación con la violencia y el sicariato, remontándose a la fama adquirida por la película “La virgen de los sicarios”, hecho que trajo a colación el sacerdote Ramiro Arango, conocido en redes sociales por defender al presidente Gustavo Petro.

El cura petrista denunció el audio que difundió uno de sus hermanos en Cristo y sostuvo: “No salgo de mi asombro de ver el estado de degradación que tiene el clero colombiano, la jerarquía católica colombiana. Cómo están tocando fondo algunos, por supuesto que no todos, cómo tocan fondo y en este momento me quiero referir a este audio que envió a los grupos apostólicos de la parroquia María Auxiliadora de Sabaneta, donde nació la película esa película de la virgen de los sicarios. Sí, allá”.

La arquidiócesis de Medellín, mencionada en el controversial mensaje, ha sido objeto de críticas por parte de Ramiro Arango, que acusa a sus líderes de no estar a la altura de los principios de la fe católica, por una supuesta complicidad con el crimen organizado y por permitir que la violencia sea bendecida dentro de sus recintos.

María Auxiliadora es conocida como la "Virgen de los sicarios" - crédito Proyecto Pablo Escobar

“Esa parroquia ha tenido fama porque le llaman ‘el Santuario de María Auxiliadora’, que es donde van los sicarios de Medellín a dar las ofrendas a la Virgen María en una cosa abominable: para que les bendigan las armas y para elevar plegarias, pagar misas, oraciones y mandas para que les quede bien hecho sus trabajos. Esa es la realidad y este cura que bendice sicarios, este cura que bendice criminales, este cura que bendice la violencia y que lo desafío aquí en este momento y lo desafío. Una parroquia, un santuario que se debió haber cerrado hace mucho rato”, dijo el sacerdote petrista.

El incidente destapa no solo la crisis de valores dentro de algunos sectores de la Iglesia Católica colombiana sino también el papel que juega esta en el difícil contexto de violencia y conflicto político que atraviesa el país.

Ramiro Arango defendió a Gustavo Petro - crédito redes sociales / X

“Cómo es posible que la arquidiócesis de Medellín auspicia un santuario para sicarios, ¿no les da vergüenza y que un cura de estos es un bandido? Hay tantos en Antioquia, de los amigos de Uribe, salen a decirle a la gente, a invitar a la gente, y a decirle que va a haber dictadura, sí, es que hemos tenido dictadura curita miserable, de sus jefes, de sus hampones, auspiciada por ustedes que les bendicen las armas a los terroristas, que les bendicen las armas a los delincuentes”, concluyó el sacerdote Ramiro Arango.