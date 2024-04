Concejal de Jamundí, Valle del Cauca, fue asesinado a disparos en plena vía pública

En el Hospital Piloto de Jamundí murió el concejal Jhon Fredy Gil Franco - crédito Redes sociales

En la tarde del sábado 27 de abril de 2024, fue asesinado el concejal de Jamundí (Valle del Cauca), Jhon Fredy Gil Franco, perteneciente al partido politico Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el político apodado cariñosamente como “paloma”, fue abordado por hombres armados en plena vía pública, quienes le habrían disparado en doce oportunidades mientras este se encontraba en un establecimiento comercial en la glorieta de Riberas del Rosario.

Pese a que Gil Franco fue trasladado al Hospital Piloto de Jamundí, no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció. Desde la alcaldía municipal lamentaron el trágico suceso: “Repudiamos el asesinato del concejal Jhon Gil del partido @MovimientoMAIS. Este es un hecho cobarde que atenta contra la democracia y nuestras instituciones. Pido a las autoridades nacionales todo el respaldo para que este hecho no quede impune”, escribieron en X (antes Twitter).

La Alcaldía de Jamundí rechazó el asesinato del concejal Jhon Fredy Gil Franco - crédito @AJamundiValle/X

Y agregaron: “Somos más los jamundeños que queremos vivir en un municipio sin violentos, con seguridad y en paz. Desde la @AJamundiValle, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se pronunció sobre el asesinato del concejal Jhon Fredy Gil Franco y puso a disposición a las autoridades de la ciudad para dar con el paradero de los responsables del crimen: “Rechazo de manera contundente, el asesinato en Jamundí del concejal Jhon Gil de ese municipio. Trabajaremos sin tregua con @PoliciaCali y la alcaldesa @paocastillo0 hasta dar con los responsables. Toda la solidaridad con su familia y con el pueblo jamundeño”.

El alcalde de Cali ofreció la ayuda de la policía local para la investigación por el crímen del concejal Jhon Fredy Gil Franco - crédito @alejoeder/X

Por su parte el diputado Rafael Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Departamental, aseguró: “La institucionalidad en el Valle está amenazada bajo el poco interés que tiene el Gobierno Nacional por el orden público del Departamento. Los vallecaucanos somos los más afectados por la #PazTotal del presidente @petrogustavo. Solidaridad a la familia del concejal Gil”.

Jhon Fredy Gil Franco también ejercía como vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM). Fue elegido concejal de Jamundí en las pasadas elecciones regionales de 2023 con más de 1.300 votos.

Van dos concejales asesinados en lo corrido de 2024 en el Valle

Carlos Arturo Londoño, concejal de Tuluá, fue asesinado en Cali - crédito Partido Conservador

El asesinato de Jhon Fredy Gil Franco se suma al de Carlos Arturo Londoño, concejal de Tuluá por el Partido Conservador, que murió producto de un atentado perpetrado en la noche del 19 de abril.

El crimen ocurrió al término del evento público de la administración municipal, mientras se llevaba a cabo la presentación del informe de los primeros 100 días de gestión, según confirmó el alcalde Gustavo Vélez. De acuerdo con el mandatario, hombres armados con fusiles, escopetas y pistolas, abordaron al concejal desde un vehículo y una motocicleta. En ese momento acabaron con su vida; y Clarivet Ocampo Fernández, funcionaria de la administración, también se vio afectada.

Pese a que la mujer recibió atención médica inmediata, falleció a la media noche del 19 de abril, unas cuatro horas después del atentado.

En diálogo con W Radio, el alcalde precisó que en el lugar “había mucha seguridad, presencia militar”, pero aseguró que los responsables “habrían utilizado armas de largo alcance para el atentado (...) por lo que es claro es que el carro tuvo muchos impactos, y las dos personas que murieron recibieron varios disparos”.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca a la captura de los responsables. “No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la Policía del Valle para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción. Al Gobierno nacional, Ministerio de Defensa, le quiero pedir aumentar y arreciar la lucha contra los delincuentes en nuestro departamento”, escribió Toro en su cuenta de X.