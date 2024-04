Sebastián Yatra anunció nueva canción con su ex y las redes no perdonan: “Sarna con gusto, no pica”

Aitana y Sebastián Yatra hacen Akureyri - crédito Instagram

Sebastián Yatra reaparece en los titulares de la prensa internacional. Sin embargo, esta vez se trata de lo que hace en los estudios de grabación y no en su vida personal, como ha ocurrido últimamente. La noticia es que el antioqueño anunció una nueva canción llamada Akureyri.

La gran noticia alrededor de este tema es que el colombiano lo cantó a dos voces con Aitana, su exnovia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El título de la composición hace referencia a una ciudad de Islandia. “Es un viaje que se quiere hacer para ver las auroras, al final no ves las auroras, pero te das cuenta que la magia no está necesariamente ahí”, explicó el paisa sobre el contenido de la producción.

Aitana y Sebastián Yatra en 'Akureyri' - crédito YouTube

A su vez, Aitana Ocaña añadió que “es más sobre disfrutar del camino que disfrutar al lugar en el que tú crees que está el final del viaje”.

Asimismo, la cantante europea dejó abierta la puerta a una reconciliación con otras declaraciones.

“La verdad es que estoy bastante nerviosa, me he salido un ratito al sol a deciros que gracias, porque siempre estáis ahí. Siento que esta canción es literalmente la más especial que he sacado en mi carrera, de verdad que lo siento así. Es la canción más de verdad que creo que he hecho nunca, tantos meses literal de componerla, de decidir, de ver qué hacíamos con la canción. Yo no voy a decir mucho más, porque creo que todo lo va a decir Akureyri, y porque es tan bonita esa canción. El videoclip también es el mejor que he hecho en toda mi carrera, tan bonito que ojalá os toméis el tiempo de ver todo el videoclip, de ver cada detalle, cada cosita y de escuchar la canción. Pues eso, de las que más orgullosa estoy también”, añadió.

En redes sociales, aseguran que la letra y el tema del sencillo tiene escondidos muchos mensajes relacionados a su relación. Aunque no lo confirmaron, los fans no dejan de especular sobre un posible regreso, sumando que se les vio muy cercanos, sonrientes y naturales durante las jornadas de grabación del videoclip.

“De verdad que es de las mejores que he visto y sobre todo lo que me ha transmitido todo tan real y tan bonito. Enhorabuena preciosos”; “Una de las canciones más bonitas que hemos escuchado nunca. Gracias por este regalo”; “Amiga, date cuenta, sal de ahí”; “¿Y estos dos qué disfraz traen puesto? ¿Son o no son?” o “Sufren, pero ahí siguen. Total, sarna con gusto no pica”, fueron algunas de las reacciones de los fans.

Aitana y Sebastián Yatra vuelven a grabar juntos - crédito Universal Music

Sebastián Yatra y Aitana se unieron inicialmente por la música

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano que ha logrado destacarse en la escena musical internacional gracias a su versatilidad y talento. Nacido el 15 de octubre de 1994 en Medellín, Colombia, Yatra se ha convertido en uno de los íconos más prominentes del pop latino y el reguetón, con una carrera que incluye múltiples éxitos en las listas de música y colaboraciones con artistas de renombre.

Desde sus inicios, Sebastián Yatra demostró un interés profundo por la música, participando en varios concursos y festivales que le permitieron desarrollar su habilidad como intérprete. Su lanzamiento al estrellato se produjo con el sencillo Traicionera en 2016, canción que lo catapultó a la fama internacional y le abrió puertas para colaborar con otros artistas y realizar giras en varios países.

Yatra no solo ha destacado por su música, sino también por su carisma y conexión con el público. Gracias a su habilidad para fusionar géneros, ha logrado crear un repertorio variado que incluye baladas románticas, pop y ritmos urbanos, lo cual se refleja en sus álbumes Mantra (2018) y Fantasía (2019), recibiendo críticas positivas y varios premios.

Aitana y Sebastián Yatra estuvieron juntos hasta finales de 2023 - crédito Ángel Díaz Briñas/Europa Press

Una de las colaboraciones más notables de Sebastián Yatra ha sido con la cantante española Aitana, con quien lanzó la canción Corazón sin vida en 2020. Este tema, mostró la perfecta integración de las voces de Yatra y Aitana, resultando en una balada pop que explora el desamor y la nostalgia. La colaboración fue bien recibida por el público y marcó un hito en la carrera de ambos artistas, evidenciando la química musical y la amistad que surge de trabajar juntos en proyectos compartidos.

Por tal fusión, el tiempo que compartieron terminó sirviendo para que se enamoraran y decidieran comenzar una relación romántica, la cual duró hasta finales de 2023, pero que ambos sostuvieron que seguían siendo grandes amigos.

Aparte de su carrera musical, Sebastián Yatra ha participado en programas de televisión y ha mostrado interés por causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre diversos temas y apoyar a diferentes comunidades.