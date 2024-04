Beba sería expulsada del ‘Desafío XX’ por romper las reglas: esto fue lo que pasó

Beba sale de playa baja tras discusión con Mapi - crédito Caracol Televisión

Beba vuelve a causar polémica en el Desafío XX. Tras perder la más reciente prueba, los integrantes de Alpha fueron sometidos a la penitencia impuesta por la producción: os participantes escogidos previamente por los otros equipos deberían ponerse unos guantes de boxeo por 24 horas.

La barranquillera fue una de las seleccionadas. Sin embargo, rompió las reglas y decidió quitárselos antes de tiempo después de una fuerte discusión con Mapi.

Lo que originó la discrepancia fue que, durante la noche, no había espacio suficiente para que todos durmieran en las carpas de playa baja, así que algunos tenían que descansar en el suelo. Los hombres decidieron ceder su espacio para que las mujeres no se mojaran.

Beba reveló no estar acostumbrada a las dificultades que presenta la competencia - crédito @bebadlacruz/Instagram

“Ay qué pesar, mientras que ellos están mojándose en el piso”, dijo esta última, a lo que Beba respondió: ¿Y qué quieres que haga?”. “Que seas empática con el resto”, replicó Mapi, gritando. “Me haces el favor y a mí me respetas, porque yo no te estoy gritando”, concluyó diciendo Beba, tras lo cual decidió quitarse los guantes, se levantó y se fue de playa baja.

Caracol Televisión no ha hecho pública la decisión tomada sobre la participante, considerando si tendrá que abandonar o no la competencia.

Tras lo sucedido, en Día a Día hubo un debate. “Como competidor me parece una falta de respeto el comportamiento y lo que hizo, no por ella, sino por inscribirse a un programa para ir a dar lora, incomodar a los demás y quitarle la oportunidad a otro que realmente lo desea. No es de mi agrado. Muchos van a decir que soy igual a ella, pero yo lo entregaba todo en las pistas”, dijo Carballo, exparticipante del Desafío The Box 2022.

Participantes dudan de la lesión de Beba y se burlan de su dolor -crédito Caracol Televisión

Mientras tanto, la presentadora Catalina Gómez, por su parte, defendió a la competidora y dijo: “Todo el mundo tiene derecho a inscribirse al Desafío y a mí me parece que ella rinde en las pruebas”. Carballo, que no estuvo para nada de acuerdo, respondió que “no es eso, es que ella le huye a competir”.

‘El Desafío’ cumple 20 años al aire en Colombia

El Desafío es uno de los programas de televisión más emblemáticos y longevos de Colombia, celebrando sus 20 años de transmisión ininterrumpida. Desde su inicio, este reality show ha cautivado a la audiencia colombiana con su mezcla de competencia física, estrategia y convivencia, poniendo a prueba a sus participantes en desafiantes pruebas para ganar el gran premio.

A lo largo de sus dos décadas al aire, El Desafío ha sido presentado por destacadas figuras de la televisión colombiana. Margarita Rosa de Francisco fue la primera en asumir el rol de presentadora, dejando una huella imborrable en los inicios del programa. Posteriormente, la conducción pasó a manos de Andrea Serna, quien con su carisma y profesionalismo se convirtió en el rostro icónico del desafío por varios años hasta el día de hoy. En las últimas temporadas, María Fernanda Aristizábal o Daniela Álvarez la han ayudado en el proceso.

El Desafío no solo ha sido un trampolín para sus presentadores, sino también para varios de sus participantes. A lo largo de los años, ha visto competir a atletas, celebridades y personas comunes, quienes han dejado todo en el campo de juego para demostrar quién es el más fuerte, el más inteligente y el más resistente. Algunos de los participantes más recordados han logrado trascender el programa, convirtiéndose en figuras públicas y modelos a seguir dentro y fuera de Colombia.

Esta nueva edición del ‘Desafío’ marca un hito por ser la celebración de sus 20 años al aire - crédito @desafiocaracol / Instagram

El formato del programa ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas tendencias y preferencias del público, pero manteniendo la esencia de la competencia y el espíritu de superación. Con ubicaciones exóticas que van desde las costas caribeñas hasta las imponentes montañas de los Andes, cada temporada ofrece nuevos retos y paisajes que contribuyen a la espectacularidad del show.

La celebración de sus 20 años es un testimonio del lugar especial que El Desafío ocupa en el corazón de los colombianos. Más que un simple programa de televisión, se ha convertido en una tradición anual que reúne a familias enteras frente al televisor, generando conversaciones, admiración por el esfuerzo de los participantes y, sobre todo, un sentido de identidad nacional alrededor de la superación de desafíos.