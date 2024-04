Concejal asesinado en Tuluá estaba amenazado, pero no tenía asignado esquema de protección

Dilian Francisca Toro se refirió al atentado sicarial en Tuluá - crédito @DilianFToro / X

La violencia se vuelve a ensañar con el Concejo de Tuluá, esta vez la víctima fue identificada como Carlos Arturo Londoño. En el ataque también resultó gravemente herida la funcionaria de la Alcaldía y líder social Clarivet Ocampo, que por la gravedad del impacto murió en un centro asistencial horas después.

Esta situación se enmarca en una ola de violencia que vive el municipio por cuenta, presuntamente, de la estructura criminal La Inmaculada, que desde que llegó Gustavo Vélez a la Alcaldía, le declaró la guerra a través de panfletos amenazantes.

“Había mucha seguridad, presencia militar (...) se habrían utilizado armas de largo alcance para el atentado; aunque todavía no existe un informe completo, lo que sí es claro es que el carro tuvo muchos impactos, y las dos personas recibieron varios disparos”, sostuvo el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez a W Radio.

Alcalde de Tuluá declaró que para el ataque sicarial se habrían utilizado armas de largo alcance - crédito Gustavo Vélez r / X

Por los hechos acontecidos en la noche del viernes 19 de abril, la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Tuluá, lideraron un consejo de Seguridad para abordar las medidas inmediatas para contrarrestar los atentados criminales contra los funcionarios públicos del municipio. Durante la reunión se anunció una recompensa de $50 millones a quien brinde información que permita dar con los responsables del asesinato.

En el consejo de Seguridad, la gobernadora puntualizó que lo sucedido con Londoño y la funcionaria de la Alcaldía es lamentable, además, declaró que, en el caso del cabildante, ya había presentado amenazas a través de un panfleto conocido en febrero.

La gobernadora del Valle reveló que el concejal asesinado estaba amenazado y sin protección - crédito Partido Conservador - @DilianfToro/ X

“Lamento la muerte de las dos personas que le servían a la comunidad y le envió mi solidaridad a sus familiares (...) Hubo un panfleto que salió en febrero y el concejal era una de las personas amenazadas”, afirmó la mandataria de los vallecaucanos a medios de comunicación.

Por ello, la gobernadora resaltó en que la Policía Nacional se comprometió a brindarle seguridad a los funcionarios de la Alcaldía, mientras llegan medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a que algunos funcionarios han hecho esta solicitud desde enero: “Hoy, el comandante de la Policía Valle se comprometió en darle protección a los concejales, mientras llegan las medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

“A algunos se les ha dado, mientras que otros no cuentan con protección (…) Vamos a volver a insistir al Ministerio de Justicia para que el Inpec incomunique a las personas que están en las cárceles y que dan este tipo de órdenes”, complementó Toro.

A su vez, Toro explicó que estos atentados sicariales se han efectuado en respuesta a las importantes bajas que se ha dado a diferentes estructuras criminales que operan en el municipio: “Al presionar a la criminalidad, se generan este tipo de hechos. Pero no vamos a ceder, vamos a trabajar más duro”.

No obstante, reconoció que no se tiene claro aún si este crimen es de autoría de La Inmaculada, una de las bandas que más se ha impactado gracias a operativos de la Policía, por lo que el caso está en investigación para determinar los responsables: “Si, pero hace parte de la investigación y no podemos dar información”.

El concejal Carlos Arturo Londoño fue asesinado en la noche del viernes 19 de abril, junto con la funcionaria de la Alcaldía Clarivet Ocampo - crédito @DilianFtoro / X

“Las bandas que se han desarticulado pertenecen a la misma estructura, pero tienen diferentes frentes de trabajo. Hemos desmantelado poco a poco sus negociaciones”, puntualizó la gobernadora.

De otro lado, Toro informó que enviarán una carta al ministro de Justicia, Néstor Osuna, para que se tomen medidas de fondo a la situación de violencia que vive el municipio.

Por los acontecimientos, la Tercera división del Ejército Nacional anunció que desplegó tropas para fortalecer las acciones contra la inseguridad: “Desde anoche nuestros soldados se han desplegado en el municipio para fortalecer las acciones contra la inseguridad”.