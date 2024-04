Valerie Domínguez reveló detalles de su matrimonio con Juan David “El Pollo” Echeverry: “La relación con mi pareja no es perfecta”

Valerie Domínguez abordó temas acerca de la maternidad y de su matrimonio en las redes sociales - crédito - @valeriedomi/Instagram

La exreina de belleza y actual creadora de contenido Valerie Domínguez compartió con sus seguidores una reflexión sobre las apariencias y la realidad detrás de las redes sociales.

La Señorita Colombia 2005 y destacada actriz abrió su corazón a través de un video en la red social Instagram, el cual ya acumula más de un millón de reproducciones, donde revela cómo el miedo y las inseguridades forman parte de su día a día, rompiendo con la percepción de una vida perfecta que muchos usuarios podrían atribuirle.

“Mi vida es perfecta. Soy actriz, modelo, presentadora, una madre ejemplar y la esposa ideal. Tengo una familia preciosa y todas las mañanas me despierto superfeliz a hacer ejercicio y todavía estoy regia. Mentiras”, comenzó diciendo la influencer.

Valerie Domínguez compartió su realidad tras la fachada de las redes sociales -crédito @valeriedomi/Instagram

La carrera de la barranquillera no se limita a su corona de belleza; ha brillado en producciones tanto nacionales como internacionales, demostrando su talento como actriz. No obstante, a pesar de su éxito profesional, la modelo quiso enfatizar el lado humano y vulnerable que todos tienen, alejándose momentáneamente de las cámaras para centrarse en la maternidad y la familia, aspectos que considera las mayores bendiciones de su vida.

La colombiana está casada con Juan David Echeverry, también conocido como ‘el Pollo, con quien compartió una singular historia de amor que floreció durante la pandemia. En su revelación, Domínguez confesó que enfrenta diariamente el miedo y la duda, especialmente en su papel de madre y esposa.

Valerie Domínguez y Juan David Echeverry están casados desde 2021 y desde entonces han destacado en redes sociales por su contenido en las rede sociales -crédito @valeriedomi/Instagram

“Soy Valerie Domínguez y muchas veces el miedo me paraliza y me cuesta enfrentar algunas situaciones. Me arrepiento de algunas decisiones del pasado. Dudo de mis capacidades como madre y la relación con mi pareja no es perfecta”, expresó la actriz.

La relación entre Domínguez y Echeverry es otro aspecto destacado de su historia personal. Se conocieron a través de intercambios de mensajes en Instagram, dando inicio a una relación que creció en medio de circunstancias inusuales, incluyendo encuentros virtuales que definieron los primeros días de su romance.

La ex Señorita Colombia, Valerie Domínguez, compartió en redes sociales su enfrentamiento cotidiano con el miedo y las inseguridades -crédito Instagram

“Eres mucho con demasiado! Te admiro y todos los días aprendo un montón de ti y de ese ser humano tan increíble que eres, y no digo que seas perfecta porque nadie lo es, pero si valoro todo el amor que le pones a todo lo que haces! TE AMO! ❤️”, comentó el esposo de la exreina, Juan David Echeverry.

La modelo enfatizó la importancia de la autoaceptación y el valor de la autenticidad frente a los estándares sociales: “No nos dejemos guiar por todo lo que vemos en redes sociales. Detrás de cada perfil hay una verdad escondida que no conocemos”, expresó.

La exreina de belleza publicó un video en el que habla de su maternidad - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

“Muchas veces idealizamos la “vida perfecta” que vemos en redes sociales. Pero, seamos honestos, no hay tal cosa como una vida perfecta. Somos seres humanos detrás de una cámara y de un perfil. Con este video quiero crear consciencia de que lo que vemos en redes es solo una pequeña parte de una gran historia. Y esto que ven aquí es una parte de mi historia, espero que les guste y se identifiquen”, agregó la modelo.

En su camino hacia el autoconocimiento y la aceptación, Valerie Domínguez ha abordado temas como la aceptación corporal y la relación con la comida, aspectos sobre los cuales ha luchado para mantener un equilibrio saludable. “Antes duraba horas en el gimnasio cuando sentía que comía de más. No siempre tuve una buena relación con la comida. Fue un proceso de años para llegar donde estoy yo”, añadió la colombiana.

Valerie Domínguez habló de la vida que se muestra en redes sociales es diferente a la realidad - crédito @valeriedomi/Instagram

Esta sincera comunicación resonó profundamente en su audiencia, generando una ola de comentarios y mensajes de apoyo que valoran la transparencia y vulnerabilidad mostradas por Domínguez. “Lo mejor que he visto hoy 🙌”; “Vale, sin palabras … No sabes lo que ayudas con este mensaje eso sí es ser una verdadera influencer”; “Que buen contenido ❤️ amamos”.

