Juan Pablo Montoya habló sin tapujas sobre su rivalidad con Michael Schumacher: “Le tenían respeto, yo era un cabrón”

Juan Pablo Montoya suele estar considerado bien arriba a la hora de hablar de los mejores deportistas colombianos de la historia. Con una carrera que todavía no termina pero que ya alterna más con la gestión y formación de nuevos talentos –incluido su hijo Sebastián–, el bogotano destacó en diferentes categorías del automovilismo, incluyendo la IndyCar, la Nascar y la Fórmula 1.

Precisamente, su destacada participación en la gran carpa del automovilismo entre 2001 y 2006 le ganó tanto admiradores como detractores durante su paso por las escuderías Williams y McLaren. Inició su carrera en esta categoría con el equipo Williams, en la que rápidamente demostró su talento al volante y logró su primera victoria en el Gran Premio de Italia de 2001, en el histórico circuito de Monza.

Durante su tiempo con Williams, Montoya se hizo conocido por su agresividad en pista, su habilidad para realizar adelantamientos audaces y su competencia frente a los pilotos más experimentados del circuito, incluyendo al siete veces campeón del mundo y dominador de la categoría en ese tiempo, el alemán Michael Schumacher, de la escudería Ferrari.

La rivalidad entre Montoya y Schumacher es recordada como una de las más intensas y emocionantes de principios de los 2000. El colombiano no tardó en hacerse notar como un competidor feroz que no resignaba espacios al momento de un sobrepaso y no temía al roce en cada enfrentamiento con el alemán.

Uno de los momentos emblemáticos de esta rivalidad ocurrió durante la primera temporada del colombiano en Fórmula 1, en el Gran Premio de Brasil de 2001. Allí, Montoya adelantó a Schumacher en la primera curva con una maniobra audaz en la que arrinconó a Schumacher hasta casi sacarlo de la pista.

Pese a que Montoya no ganó esa carrera por un choque con el neerlandés Jos Verstappen –padre del actual campeón Max Verstappen–, ese adelantamiento quedó en la memoria de los aficionados como ejemplo de su capacidad para desafiar a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

Fue el inicio de una serie de duelos intensos en los que no faltaron los incidentes polémicos, como el que protagonizaron en 2002 en el Gran Premio de Malasia, cuando protagonizaron un toque en la primera curva en el que Montoya se llevó el alerón delantero del campeón, o el choque que protagonizaron ambos en el Gran Premio de San Marino en 2004.

En medio de una entrevista concedida a Beyond The Grid, pódcast oficial de la Fórmula 1, el bogotano recordó los momentos que marcaron su paso por la Gran Carpa y confesó su malestar con los demás pilotos, quienes a su juicio sentían demasiado respeto por Schumacher.

“El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho. Eran como ‘es Michael, no lo hagamos enfadar’. Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba. Porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover entonces había dos opciones: o te corrías o nos estrellábamos”, afirmó.

Cuando se le preguntó por su relación con Ralf Schumacher con quien compartió equipo en Williams –siempre caracterizada como muy distante–, Montoya explicó que en esa época no hablaba con nadie por efectos de la competencia, pero eso cambió con el tiempo gracias a las redes sociales y a su alejamiento de la categoría. De igual modo, se mostró algo crítico con la cercanía que mostraban los pilotos en la parrilla actual.

“Nosotros casi no hablábamos porque ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, declaró.

Sobre su relación con Michael Schumacher, Montoya comentó que nunca habló con él ni antes ni después de las carreras. Eso si recordó una ocasión fuera de su rivalidad en la que compartieron un momento muy ameno junto al brasileño Rubens Barrichello. “La única vez que hablé con Michael fue cuando yo corría en BMW y él seguía en Ferrari y nos invitaron a una fiesta después de la carrera. Estábamos Michael y Rubens y los tres nos emborrachamos”, concluyó.

A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Montoya consiguió un total de siete victorias, trece pole positions y subió al podio en 30 ocasiones. Sus logros, junto con su estilo de conducción único y su pasión por la competición, lo convirtieron en uno de los pilotos más populares y respetados en el automovilismo de su tiempo.

