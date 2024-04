Exjugador de Santa Fe y Millonarios fue atracado a mano armada en Bogotá

A la víctima le hurtaron sus pertenencias de valor en la capital del país - crédito Colprensa

La violencia e inseguridad en Bogotá parece no dar tregua. En esta ocasión se conoció que un exjugador de fútbol fue víctima de robo a mano armada en el sur de la capital cuando se encontraba departiendo con dos personas más en una cafetería.

De acuerdo con el portal Gol Caracol, se trata de Diego Luis Córdoba, que tuvo una destacada carrera como volante de marca en equipos como Santa Fe, Millonarios, Junior, Real Cartagena, Huila y Quindío.

Córdoba le contó al medio mencionado que el hecho ocurrió en el sector de Ciudad Montes: “Yo estaba, ahí, conversando con dos conocidos, y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego”.

El delincuente en su intento por llevarse sus joyas, lo agredió físicamente y le propinó golpes en la cabeza cuando el exjugador no pudo desprenderse de uno de sus anillos: “En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias”, indicó a Gol Caracool.

Según con información de las autoridades al exjugador le fueron hurtadas algunas joyas, dinero en efectivo y los dos teléfonos móviles que tenía guardados en los bolsillos de la sudadera que vestía. El robo ascendió a una suma superior a los 8 millones de pesos. Afortunadamente, Diego no sufrió heridas graves.

Además, las fuentes policiales confirmaron el hecho delictivo, pero lamentablemente, el responsable del robo no ha sido capturado.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “Estamos en la inmunda con esta inseguridad „ y no pasa nada, nadoes dice nada. , esto está cada vez PEOR”; “Dios mío!!! Qué impotencia ante tanta inseguridad, necesitamos que nos dejen andar armados...”; “Que vaina, conozco a Diego y su mamá la señora Olga, son buenas personas, gracias a Dios no pasó a mayores, lo material se recupera ! Ánimo Diego!”: fueron algunoso de los mensajes.