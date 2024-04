Sandra Muñoz: la actriz y modelo que dejó un vacío en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sandra Muñoz fue la participante de 'La casa de los famosos Colombia' con mayor experiencia en realities pues estuvo en Reto 4 elementos, La isla de los famosos y Mundos opuestos- crédito cortesía Canal RCN

Sandra Muñoz llegó al reality de convivencia La casa de los famosos Colombia siendo la veterana en este tipo de concursos y demostró su experiencia, pues supo jugar con estrategia. Además, supo ganarse tanto el corazón como el respeto del resto de concursantes al apoderarse de la cocina y tomar el control de la comida, pues se encargó de mantener a sus excompañeros bien alimentados.

La actriz y modelo manizaleña de 42 años de edad entró al programa soltera, luego de terminarle a su esposo el día antes de ingresar a la competencia. Dejó claro que es una mujer independiente y que aún le apuesta al amor, ya que se dio una nueva oportunidad con el modelo y deportista Juan David Zapata, 19 años menor que ella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Recordada por su participación en diferentes producciones televisivas como O todos en la cama y, luego, con su belleza, llegó a las pasarelas como modelo, profesión que la posicionó como una de las favoritas de las grandes marcas, calendarios y comerciales. Ganó el concurso de la mejor cola de la televisión en el años de 1997, distinción que la proyectó aún más.

Sandra Muñoz entró a 'La casa de los famosos Colombia' con el objetivo de mostrar su otra faceta al público y lo cumplió - crédito cortesía Canal RCN

Con una prometedora carrera artística Sandra se radicó en los Estados Unidos donde se convirtió en rostro revelación y consiguió ser firmada por la cadena televisiva Univisión; sin embargo, su sueño se vio truncado por cuenta del pasado oscuro de su pareja de ese entonces, Cabe recordar que la actriz y modelo estuvo casada con Nelson Julián Cabrera seriamente vinculado al narcotráfico.

Tras el asesinato del que fue su primer esposo y padre de su hijo mayor Julián Cabrera, en 1999 Sandra decidió regresar a su ciudad natal luego de perder la visa norteamericana de trabajo que le impidió continuar con su sueño americano y acabó con su prometedora carrera en ese país.

Su debut en un reality show lo hizo hace 20 años cuando participó en La isla de los famosos 2004, concurso que le abrió las puertas de la televisión en Colombia de nuevo, no obstante la manizaleña decidió establecerse y empezar una nueva vida en República Dominicana nación en la que se rodó el concurso de supervivencia. Allí conoció a su segundo esposo y con quien tuvo a su dos hija Karla y Alexa. “Me gusta estar en realities por el reto que supone, las pruebas y estar siendo grabada 24/7″.

Sandra Muñoz dejó huella en 'La casa de los famosos Colombia' por su relación con Juan David Zapata y por hacerse cargo de la cocina - crédito cortesía Canal RCN

Un nuevo ser

Luego tres años en Miami y nueve en República Dominicana, Sandra se estableció de nuevo en su país en el año 2018. En 2019 aceptó el desafío de competir en el reality Reto 4 elementos, pero antes ya había pasado por el formato Mundos opuestos, realities en los que destacó por su desempeño en los que fue una de las mujeres más fuertes y resistentes.

Sandra Muñoz a sus 42 años solo tienes dos cirugías estéticas. Así lo aseguró en La casa de los famosos Colombia - crédito @sandramunoz20/Instagram

Le dijo sí a la primera versión de La casa de los famosos Colombia, porque vio en el formato la oportunidad de regresar a la televisión colombiana, pero esta vez con un objetivo mucho más claro. “Ya soy una mujer madura, he cambiado un dos mil por ciento y quiero que el público conozco otra faceta mía”, afirmó.

Uno de sus principales objetivos los cumplió, pues Sandra compartió con los seguidores de la competencia y sus excompañeros su espíritu hogareño, el cual en parte fue su as bajo la manga. “Par nadie es un secreto que vengo de una familia humilde, crecí haciendo mis cosas, pero además me gusta hacerlo. Soy madre, ama de casa y me encanta cocinar”, algo que quedó comprobado con altura, ya que administró la cocina a la perfección.

La actriz y modelo quiso darse la oportunidad de mostrarle a sus seguidores su otra cara. “Me imagino que a pesar de que han paso varios años, la gente aún me ve como la voluptuosa, la rubia mamacita a la que admiran por su belleza, y está bien, pero también quiero que vean mi otra cara. Actualmente tengo mucho más ofrecer”, agregó.

Sandra Muñoz y Juan David Zapata han tenido una relación intermitente en ' La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Entró al reality convencida de que las mujeres se iban a identificar con sus fortalezas. “Me identifico como una mujer guerrera Y luchona. Venir de abajo me enseñó a ganarme todo y eso me hace fuerte”, afirmó Muñoz que también reconoció que su talón de Aquiles fue el carácter explosivo que tuvo.

En cuanto al amor, aseguró que empezó el juego soltera y dispuesta a encontrar una oportunidad. “Voy soltera, pero no desesperada. Si la vida me pone un hombre dentro de la casa lo voy aceptar y veremos qué pasa”, comentó sobre la opción de tener una relación, oportunidad que se dio con Juan David Zapata, pero su amor no prosperó.

Salió del reality igualmente soltera, pero con la mente tranquila ya que tal y como lo declaró, lo intentó sin darle tantas largas. “Soy muy sensible y llorona, aun así se cuando algo ya no va funcionar y no insisto. Estoy muy curtida como va venir a perder el tiempo ahora, en general me ha ido mal en el amor, ya estoy acostumbrada”, concluyó.