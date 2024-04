Karol G tuvo graciosa reacción a fanática que volvió con su ex: “¡Imposible!”

La colombiana sacó risas al público con su reacción a confesión de una fanática sobre su ex - crédito @minajximri/X

Sin lugar a duda, los dos conciertos de Karol G en Bogotá marcaron un nuevo hito para la antioqueña, que emocionó a más de 90.000 asistentes al Campín. Con éxitos como Qlona, Mientras me curo del cora y Tus gafitas, la cantante se puso a bailar a sus seguidores, a otros les sacó una que otra lágrima e, incluso, hubo risas en ambas noches.

Uno de los momentos que resaltó el show del 5 de abril fue el encuentro con una mujer de más 70 años, a la que la Bichota se le acercó cuando la vio en primera fila. Emocionada, Carolina Giraldo estalló de la emoción, pidiéndole un saludo a la cámara y que engrandeció la noche para la artista –y para sus seguidores que por poco tumban el Campín con los gritos– al ver a la seguidora.

Fanáticos de Karol G disfrutaron el concierto que dio la artista en Bogotá - crédito @carolinacruzosorio/IG

En la noche del 6 de abril, la antioqueña vivió un momento único cuando interactuó con sus seguidores entre el público. Una de las asistentes llevó un cartel con una leyenda un poco particular y que hace referencia al éxito Mi ex tenía razón, pues afirmaba que prefirió volver con su expareja.

“Dice: Mi ex tenía razón cuando me dijo que no iba a encontrar uno como él y por eso volví con él”. Extrañada, la cantante la mira fijamente, mientras en el fondo del público estallan en risas y agregó: “¡Imposible! M4ric4 yaaa… ¿Por qué?... Ah está ahí con usted”, mientras se gira y pone su mano como una barrera.

Karol G sorprendió a los bogotanos con dos conciertos y que dejó varias reacciones en redes sociales - crédito Colprensa

La interacción continuó y la Bichota, sorprendida porque la pareja estaba en su concierto, aseguró que no leería la otra parte del mensaje que tenían sus fans para ella –cosa que no ocurrió porque le ganó la curiosidad–, por lo que decidió voltear a mirar atentamente: “¿Por qué? Acá está el guaro para tomarnos las 200 copas contigo ... ¡Ay sí! Hay que brindar mi amor cuando cantemos esa canción a ver si por fin ‘amiga, m4ric4 ya’”.

Reacciones en redes sociales

Rápidamente, los internautas no dudaron en reaccionar a la indignación que mostró la cantante durante su concierto con la fanática, lo que provocó algunos memes. Algunos bromearon con la intriga que quedó, ya que la cantante no leyó la parte del mensaje del novio. Otros afirmaron que la colombiana entendió mal el mensaje que quiso su seguidora que leyera.

Reacciones de seguidores de Karol G a video en el que se ve indignada porque una fanática volvió con su ex - crédito @minajxnimri/X

Karol G presenció propuesta de matrimonio

Previo a sus presentaciones en Bogotá, Carolina Giraldo asistió como invitada al talk show de Juanpis González que se llevó a cabo en el escenario del ‘Teatro Juan Pablo González Pombo’, ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá. La artista mundial sorprendió a las trescientas personas que compraron boleta y asistieron al programa de entrevistas de ‘Juanpis González’ el 4 de abril.

La artista estuvo por dos horas hablando con el comediante de su vida, su camino a la fama, el amor y hasta cantó algunos de sus mayores éxitos con los que emocionó al público, pues la entrevista empezó a las 5:45 de la tarde y terminó casi a las 8 de la noche.

En su aparición vivió un emotivo momento, cuando una pareja pasó al frente del escenario aparentemente para conocer más de cerca a la cantante, afortunados para muchos. Sin embargo, Karol G fue testigo de una propuesta de matrimonio, por lo que antes de que esta ocurriera pidió que sonaran los acordes de la guitarra que la acompañan en el tema Contigo.