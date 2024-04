Adulto mayor y su perro cayeron en un pozo de 15 metros en Córdoba: el rescate quedó captado en video

El pozo en el que cayeron el adulto mayor y su mascota tiene una profundidad de más de 15 metros - crédito @PoliciaDECOR/X

Uniformados del Departamento de Policía de Córdoba lograron rescatar a un adulto mayor y a su perro, que habían caído dentro de un pozo, en el municipio de Montelíbano. La labor de las autoridades quedó registrada en video, donde se ve cómo uno de los policías bajó por el pozo, de más de 15 metros de profundidad, para sacar con vida al hombre, de más de 70 años y su mascota.

Según informó Noticias Caracol, el patrullero Javier Amador Benítez bajó al pozo a través de una cuerda que posteriormente fue utilizada para subir y sacar al adulto mayor, identificado con Jairo Manuel Morales. “Procedimos a improvisar con una cuerda. Me até a mi cuerpo y descendí al fondo del pozo par así prestarle los primeros auxilios a esta persona”, detalló el uniformado, en conversación con el medio citado. Luego, utilizando la misma cuerda y un costal, el perro fue rescatado.

En la maniobra también participaron habitantes del sector. “¡Héroes entre nosotros!”, celebró el Departamento de Policía de Córdoba en X (antes Twitter). El ciudadano, que presentaba señales de hipotermia, y su mascota fueron trasladados a centros asistenciales para revisar su estado de salud posterior a la caída. Ninguno de ellos presentó heridas de gravedad.

El adulto mayor presentaba signos de hipotermia - crédito Policía Nacional y captura de pantalla @PoliciaDECOR/X

“Resaltamos el trabajo mancomunado entre la Policía Nacional y su comunidad para continuar salvando vidas, e invitamos a denunciar oportunamente cualquier situación a las líneas de emergencia 123 y números de los cuadrantes”, expresó la Policía Nacional, citada por El Espectador.

El patrullero aseguró que es gratificante saber que la comunidad está agradecida con su labor, tanto así, que lo reconocen en las calles de Montelíbano. “Los niños se me acercan y me dicen que ellos quieren ser policías. Entonces, para mí es lo mejor”, relató el uniformado a Noticias Caracol.

“¡Que bien! ¡Además, es un héroe este Policía, de haber salvado dos vidas, y digno de admiración y respeto!”; “Qué bendición, felicitaciones”, manifestaron algunos internautas en X, luego de ver el video del rescate.

El adulto mayor fue llevado a un centro asistencial para verificar su estado de salud - crédito @PoliciaMeta/X

Una situación similar se presentó en julio de 2023, cuando las autoridades de Puerto López (Meta) rescataron a un adulto mayor de 70 años que, mientras se desplazaba en una bicicleta, cayó en un pozo de desagüe para aguas lluvias que estaba ubicado en el casco urbano del municipio. La labor de rescate fue llevada a cabo por la Policía, la Defensa Civil y los bomberos. El ciudadano fue llevado a un centro asistencial para verificar su estado de salud.

Niño de dos años murió tras caer en un pozo

En marzo de 2024, otro caso parecido se registró en el corregimiento de Los Venados (Valledupar), donde un niño de dos años cayó accidentalmente en un estanque piscícola situado en el patio trasero de su vivienda.

El niño de dos años que cayó en el estanque de agua no recibió atención médica oportuna - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Alertado por la situación, el padre del niño actuó rápidamente para rescatarlo. Con ayuda de los vecinos, quienes se comunicaron con los servicios de emergencia del corregimiento, se iniciaron esfuerzos por salvar la vida del menor de edad.

Diario del Cesar y Radio Guatapurí informaron que, tras el rescate, el niño fue trasladado de urgencia a un centro de salud local. Sin embargo, dicha instalación carecía de los insumos médicos necesarios, incluido oxígeno, lo cual obligó a su traslado a la Clínica Sinais Vitais en Bosconia, establecimiento al cual llegó sin signos vitales.

“Aquí se muere cualquiera, porque aquí no hay una pastilla, no hay una ampolla, y si es del régimen contributivo más rápido, porque no tienen derecho a nada. Aquí no hay servicio de urgencia porque hasta una cortada tienen que mandarla para afuera. Se gastan un poco de plata y el elefante blanco engordando y creciendo”, explicó un ciudadano a Radio Guatapurí.

