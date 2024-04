Murió Evaristo, el malvado personaje de “Rigo”: quién era en la vida real

Evaristo novela de Rigo sí existió en la vida real: esto contaron los familiares de Rigoberto Urán - crédito @CanalRCN/X

Un capítulo de la serie Rigo se robó la atención de la audiencia con la inesperada muerte de Evaristo Rendón, un personaje que encarnó las adversidades enfrentadas por la familia del ciclista Rigoberto Urán. El personaje, antagonista de la producción, fue interpretado por el actor Julián Arango.

Evaristo llamó la atención por parte de la audiencia debido a sus acciones contra Urán y su entorno. La trama toma un giro dramático cuando, después de un juicio que lo condena a diez años de prisión por actos ilícitos contra la familia Urán, Rendón experimenta una devastadora caída desde el poder. En un episodio reciente, su hija Helena, despoja a Evaristo de todas sus posesiones, generando así su posterior deterioro físico y emocional, culminando en su fallecimiento por un infarto.

Evaristo Rendón sufre un infarto en prisión al perderlo todo -crédito @CanalRCN/X

A lo largo de la novela, se hace evidente que Rigo se apoya en elementos de la vida real, enriqueciendo su trama con los testimonios directos de la familia Urán. El personaje de Evaristo, en particular, ha despertado curiosidad entre la audiencia sobre su contraparte en la realidad. Según declaraciones de ‘Lucho’, tío de Rigoberto, reveló que el personaje sí existió en la vida real y era un prestamista.

De acuerdo con el testimonio del tío del deportista conocido como ‘el Toro de Urrao’, el verdadero se llamaba José Arroyave, un hombre le prestó dinero a la familia, pero no era tan malvado como lo muestran en la novela del Canal RCN.

El tío de Rigo dijo la verdad de Evaristo en la serio biográfica - créditos hitsmusic22/TikTok

“Él existió, pero pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. Demasiado horrible. Es un actorazo. El que nos la prestó se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo porque había meses que no había pa’ los intereses y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó”, indicó.

Al contrario de las declaraciones del tío de Rigoberto Urán, la mamá del deportista reveló un momento difícil que vivió con el prestamista en la vida real: “Él llegó y dijo que le iba a meter candela a la casa porque no veía que yo le fuera a pagar. Entonces yo le dije: ‘Ah, listo, métale candela, bien pueda’. Pero me dice el día y la hora que le vaya a meter candela para yo salir con los niños. Yo no tengo con qué pagarle”, contó la madre del ciclista a través de un video.

Evaristo Rendón en la vida real si existió -crédito @rigobertouran/Instagram

¿Cómo se grabó la escena de la muerte Evaristo?

Julián Arango, reconocido actor colombiano, asumió el desafiante papel de Evaristo en la aclamada novela la novela de Rigo. La muerte del personaje se produjo tras descubrir las manipulaciones financieras de Helena, su hija, un giro trágico que desencadenó su muerte. La ejecución de esta escena crítica, según reveló Canal RCN , puso a prueba la habilidad interpretativa de Arango, quien compartió la complejidad de representar el fallecimiento de su personaje de manera convincente.

“Estas escenas son muy difíciles de hacer, como esos sentimientos tan profundos como de morirse. El ataque al corazón cómo es y cómo lo hace uno, que sea creíble, pero uno está bien asesorado”, admitió Arango.

Evaristo murió de un infarto en la cárcel -crédito @CanalRCN/X

Para Arango, la preparación del personaje de Evaristo no fue un proceso meticulosamente planificado, sino más bien un desarrollo orgánico que emergió durante el casting y se enriqueció con pequeños detalles, como el estilo de vestir.

“A Evaristo no lo preparé tanto, pues, como que no dije: ‘Voy a hacerlo así’, sino que para el casting sí lo llevé muy bien y ahí sí llevé una propuesta y era como lo de los pantalones, que a mí me gusta mucho, como que la ropa me diga cómo es el personaje”, contó el actor en el programa Hablamos de música.