Greeicy Rendón reveló sus secretos para su recuperación postparto

Greeicy Rendón con su hijo Kai. Foto: Instagram @greeicy

La cantante y actriz Greeicy Rendón compartió sus experiencias personales tras convertirse en madre. La entrenadora de Yo me llamo contó los retos enfrentados, luego del nacimiento de su hijo Kai, fruto de su relación con el también artista Mike Bahía.

La artista caleña, que se ha mantenido cercana a sus seguidores, reveló las estrategias que implementó para manejar tanto su recuperación física postparto, como los desafíos emocionales que surgieron en el proceso. En una conversación en el pódcast Molusco TV, Greeicy expresó: “Todos los cuerpos son diferentes, a mí me intentó darme, pero siento que yo emocionalmente soy superfuerte conmigo misma, es que yo soy súper emocional”, y resaltó la importancia del estado mental en el periodo posparto. Aunque admitió tener días difíciles, la artista señaló su constante esfuerzo por “corregir su energía” y promover el bienestar emocional.

Greeicy Rendón habló abiertamente acerca de su posparto y los desafíos que enfrentó -crédito @greeicy/Instagram

En cuanto a su regreso al trabajo después del parto, Greeicy reveló que, tras los tres meses de licencia maternal, se encontró con numerosas responsabilidades laborales que inicialmente la abrumaron. “Yo estaba con el niño y pasaron dos, tres meses cuando un día empezó a sonar el celular (...) empezó a sonar ese celular, compromisos y disquera”, compartió, destacando su habilidad para organizar su vida y dejar ese “caos” a un lado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los seguidores de la colombiana fue que rápidamente recuperó su hermosa figura. La cantante, respecto a su forma física, confesó que tuvo una rápida recuperación gracias a su estado previo de salud y a su genética.

Greeicy compartió unas emotivas imágenes junto a Kai, disfrutando de los paisajes de Costa Rica - crédito @greeicy/Instagram

“Tengo una genética preciosa... cuando pasé los dos meses decidí a empezar a moverme, y siento que el cuerpo tiene mucha memoria”, mencionó. La intérprete de más fuerte también habló sobre su adopción temporal de la dieta keto por cinco meses como parte de su estrategia para recuperar su figura, pero enfatizó su retorno a hábitos alimenticios normales dado su disfrute por la comida. “Hice como cinco meses la famosa dieta keto, yo creo que la dieta y el ejercicio tuvo que haber hecho su efecto y me recuperé muy rápido”, añadió.

Greeicy Rendón reveló que no había planeado a su hijo

Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan más de 10 años juntos y no solo comparten una relación de pareja sino que también han colaborado profesionalmente en varias ocasiones. Además de colaborar en la música, la pareja comparte proyectos de vida y profesionalmente se han apoyado el uno al otro en sus respectivas carreras, demostrando así el fuerte vínculo que los une tanto en lo personal como en lo profesional.

Greeicy Rendón confesó que ella y Mike Bahía no tenían planeado tener hijos - crédito @mikebahia/Instagram

Después de años juntos, la pareja se llevó la sorpresa que serían padres, aunque lo habían dialogado, no lo habían planeado y ni lo esperaban: “En mi lista de sueños nunca estuvo ser mamá, y cuando nació Kai no fue como que ‘sí, yo me soñé esto’ (...) siempre tuve afinidad con los niños, pero nunca me imaginé yo siendo madre, y cuando conocí a Mike, él tampoco (quería ser padre), entonces era algo que teníamos en común”, reveló la actriz en una entrevista para Molusco TV.

“Después de años de relación, la comunicación cambia y de repente estábamos hablando de hijos, pero nunca lo planeamos, sino que nos generaba curiosidad ‘cómo sería un hijo tuyo y mío’, nos hacíamos preguntas así y hablamos de nombres; era como que ‘no’, y que no queríamos tener hijos (...) la llegada de Kai, aunque ya habíamos hablado de hijos, llegó sin planificar, surgió naturalmente y llegó en un momento hermoso, apenas nos enteramos de la noticia nos dio mucha emoción”, añadió la entrenadora de Yo me llamo.