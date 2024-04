Alias Satanás le envió carta al alcalde de Valledupar en relación con las extorsiones en esa ciudad: “La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”

José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, sostuvo que él no estaba ordenando extorsiones en Valledupar - crédito X

El criminal Juan Manuel Vera, alias Satanás, líder de la red de extorsionistas los Satanás, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, de Valledupar, desde donde envió una carta al alcalde de esa ciudad, Ernesto Orozco, en la que se desliga de las acusaciones de promover la extorsión en la capital cesarense.

A puño y letra el criminal de origen venezolano sostuvo que él no era el responsable del aumento exponencial de las extorsiones y otro tipo de crímenes en la ciudad, y que otros grupos criminales estaban usando su nombre para delinquir.

“Se está utilizando mi nombre. Este escrito lo envío con el único fin de dar tranquilidad a la comunidad vallenata. Dejando de presente que mi persona no tienen ningún acto delictivo en Valledupar”, afirma Juan Manuel Vera en el escrito.

El delincuente indicó que el objetivo del escrito era darle un ‘parte de tranquilidad’ a los habitantes de Valledupar e indicó que sus acciones criminales no se concentran en esa ciudad.

“Me dirijo a usted con el mayor respeto posible para decirle que no tengo nada que ver con las extorsiones que se presentan en Valledupar. Ya que se está utilizando mi nombre este escrito lo envío con el único fin de dar tranquilidad a la comunidad vallenata”, concluyó alias Satanás.

Al respecto, el alcalde Ernesto Orozco indicó que está a la espera de la confirmación de la veracidad de la carta por parte del Inpec e indicó que dentro del centro penitenciario deben controlar los movimientos del criminal.

“Hay que verificar la veracidad de la supuesta carta de alías Satanás, espero que el Inpec lo controle. Aquí en Valledupar no podemos ni estaremos arrodillados ante nadie ni mucho menos estar arrodillados ante nadie”, dijo el alcalde.

Así mismo, Ernesto Orozco aseveró que las acusaciones contra el líder de los Satanás se dieron luego de que encontraran teléfonos en su celda días atrás y que las autoridades están en operaciones constantes para combatir la extorsión en Valledupar.

“El argumento de la carta es que él no es el responsable de las extorsiones en Valledupar. Las autoridades hemos tenido un apoyo de la Policía y del Ejército, a través de los Gaula, con el tema de extorsión, un delito que está disparado en la ciudad. Precisamente hace unos días en la Tramacúa, se hizo un allanamiento y se decomisaron varios celulares y estamos en una pelea de frente combatiendo la extorsión en la ciudad”, concluyó el mandatario de los valduparenses.

Esta no es la primera vez que alias Satanás envía cartas a mandatarios locales para negar su responsabilidad en el aumento de extorsiones, pues en el pasado ya lo había hecho con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.

En el documento, también escrito a mano, Juan Manuel Vera le dice al mandatario bogotano, al ministro de Justicia, Néstor Osuna y al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, que estaban usando su nombre para delinquir, tal y como aseguró en Valledupar, pero finalmente se descubrió que él sí estaba detrás del aumento de extorsiones.

“Me pronuncio mediante este comunicado con el fin de aclarar que yo no soy culpable de los muertos que están cayendo en Bogotá, ya que yo estoy privado de mi libertad y para nadie es un secreto de que lo capturan a uno, inmediatamente sale un sucesor, así que ya esto es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado las medidas pertinentes. En la cárcel La Tramacúa, me tienen completamente vigilado”, se lee en el escrito divulgado a principios de marzo.