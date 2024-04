Yailin ‘la más viral’ se habría copiado de una canción de Karol G: esto dicen los usuarios

La cantante Yailin ‘La más viral’ estrenó una nueva canción y recibió criticas en las redes sociales - capture de pantalla de Youtube

La cantante dominicana Yailin ‘La más viral’ se encuentra en el ojo público tras el estreno de su canción Me encantas, parte de su próximo disco titulado Resiliencia. La artista, que mantiene una mediática relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, enfrenta críticas por supuestamente intentar imitar a la reguetonera Karol G en su tema Mi ex tenía razón.

Los usuarios en las redes sociales señalaron similitudes, no solo en el estilo musical, que incluye una mezcla de cumbia norteña y texmex, sino también en la estética de los videos musicales, ambos grabados junto al mar y con un grupo de músicos de música regional mexicana de fondo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La cantante dominicana fue criticada en redes sociales por querer "imitar" a Karol G -crédito Yailin La Mas Viral/YouTube

La polémica agregó cierta tensión en el ambiente musical. Comparaciones y acusaciones entre fanáticos de ambas artistas llenaron las plataformas digitales de comentarios divididos. Frases como “Mi ex tenía razón versión Ali Express”; “Mi ex tenia razón versión pica pollo”; “La mejor parte de la canción es cuando acaba”; “Te faltó poner ‘mañana será hermoso’ en tu álbum”, fueron las opiniones entre los detractores de Yailin.

Ante los comentarios que la acusan de querer copiar el estilo de la paisa, la cantante respondió con firmeza, afirmando su compromiso con sus seguidores y su música. “Este proyecto lo hice con mucho amor para todos ustedes. Estoy concentrada, trabajando muy duro para expresar lo agradecida que estoy, los quiero mucho (...) No importa lo que digan los demás creen en en ti que es lo único que importa! Carajo”, expresó Yailin en las redes sociales, generando una ola de reacciones entre los internautas. Algunos la apoyaron, destacando su duro trabajo y dedicación, mientras que otros continuaron cuestionando su originalidad.

La cantante se defendió de las criticas de su nueva canción -crédito @yailinlamasviralreal/Instagram

Karol G debe estar muerta de la risa; “Si son malos, vivan y dejen vivir…”; “Karol G versión Made in China”; “A mi me gusta. Seamos objetivos. Está chula la canción 👏 🙌🙌🙌🙌. Hay que apoyar. Te pedimos música y nos la está dando”. A pesar de los comentarios negativos y positivos, la dominicana sigue promocionando Me Encantas, cuyo videoclip ya superó el millón de vistas en la plataforma YouTube en tan solo dos días desde su lanzamiento.

Yailin, de 21 años, optó por un ritmo diferente al reguetón que caracterizaba sus inicios musicales, explorando nuevos géneros y evidenciando una evolución en su propuesta artística. El nuevo disco Resiliencia contará con siete canciones adicionales, tales como DM, Como Te Sintiera, Amigos, Sola, Call Me y 69, prometiendo ser un álbum que no sólo destaque su habilidad musical sino también su experiencia de vida.

No es la primera vez que la cantante dominicana es atacada en redes sociales por la fanaticada de Karol G. Los primeros comentarios iniciaron por Anuel AA, famoso cantante de reggaetón, que fue una figura central en la vida amorosa de ambas. El puertorriqueño anteriormente mantuvo una relación con la paisa, quienes incluso colaboraron en varios proyectos musicales, y posteriormente inició una relación con Yailin La más viral, con quien se casó.