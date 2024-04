Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales: “Tengo mucho miedo”

La creadora de contenido apareció llorando en sus redes sociales y prendió las alarmas - crédito @aidavictoriam/Instagram

El 21 de marzo se conoció la nueva condena que le fue proferida a Aida Victoria Merlano, por el delito que habría cometido al participar en la fuga de su madre de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Esta nueva petición de la Fiscalía impartirá 13 años y 10 meses de prisión sin derecho a ser cumplida con la modalidad de casa por cárcel, beneficio que obtuvo en primera instancia.

Horas antes de que la creadora de contenido recibiera la notificación en un nuevo juicio, Merlano Manzaneda compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje con el que recordó cómo fue su primera captura: “Rogué por mi vida, mientras tenía un arma en la espalda […] El día que pensé que iba a morir, empecé a vivir”, recordó con un video en el que se apreció el momento de la captura.

En los juzgados de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de la hija de Aida Merlano - crédito Camila Díaz/Colprensa

Recientemente, la barranquillera compartió un video a través de sus InstaStories en el que apareció con sus ojos envueltos en lágrimas y mencionando que estaba atemorizada. Sin embargo, no reveló cuáles serían las razones por las cuales tiene temor, ya que en repetidas ocasiones ha hecho énfasis en que teme por su vida y la de su familia.

“Hoy no daba para pararme de la cama, porque tengo mucho miedo. Siento que la incertidumbre me desborda, siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible”, indicó inicialmente la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano protestó en redes sociales marcando su cuerpo con las frases con las que reclamaban la presencia de su madre ante la justicia colombiana - crédito @aidavictoriam/Instagram

Finalmente, aseguró a sus millones de seguidores que en esta oportunidad no ha podido enfrentar los problemas como lo ha hecho en otras ocasiones, y agregó: “Llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no y es normal. Hay días en los que siente que uno se come el mundo y otros en los que el mundo se lo come a uno”.

Rápidamente, el video se viralizó en las diferentes páginas de entretenimiento y sus seguidores no dudaron en expresarle algunas palabras de afecto como por ejemplo: “Yo hubiera hecho lo mismo, a fin de cuentas es mi mamá, sea lo que sea”; “el mundo tiene tanta falta de empatía y se ve en los comentarios”; “esta mujer ha sido demasiado fuerte, la única forma de calmar un poco el dolor debe ser llorando”, entre otros.

Dian embargó una de sus cuentas

En la tarde del 26 de marzo de 2024 se conoció una nueva información que involucra a la novia de Westcol, en lo que respecta a sus finanzas. A través de sus redes sociales, Merlano Manzaneda aseguró que cuando fue a consultar su cuenta bancaria, un dinero que tendría que estar allí depositado no aparecía.

De inmediato, la influenciadora se comunicó con la entidad bancaria, la cual le informó que en su cuenta aparecía una orden de embargo de parte de la Dian. Asimismo, agregó que desconoce el motivo por el que ocurrió esto, pues la entidad recaudadora de impuestos no le notificó esa información y su equipo jurídico tiene todo al día.

La creadora de contenido no encuentra explicación a lo sucedido si tiene todas sus finanzas al día - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Ustedes saben que a mí el jueves me condenaron, ¿no? … El viernes me entró un pago de Facebook y hoy no aparecía ese pago en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí ninguna notificación”, agregó la joven.

Pero esto no fue lo único que dijo la creadora de contenido respecto al mal rato que atraviesa, pues señaló que llamó a su contador que le envió los comprobantes de pago de sus impuestos, con la sorpresa que tiene todo al día. Finalmente, concluyó su mensaje con la frase: “No sé por qué me embargaron”. Además, Merlano Manzaneda lanzó una advertencia sobre lo que ocurre: “Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es pura casualidad”.